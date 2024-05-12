دبي تطلق تأشيرة جديدة طويلة الأمد مخصصة للألعاب الإلكترونية

طلقت إمارة دبي اليوم، تأشيرةً جديدة طويلة الأمد باسم “فيزا دبي للألعاب الإلكترونية”.

وتهدف التأشيرة التي أعلنت عنها دائرة الثقافة بدبي لدعم أصحاب المواهب وصناع ورواد قطاع الألعاب الإلكترونية، وتحفيزهم على تنمية وتطوير مهاراتهم، إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الرامية إلى مساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف “برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033” الذي أطلقه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في نوفمبر الماضي، لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية، وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة بنحو مليار دولار بحلول 2033.

وتطمح دبي إلى توفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية وذلك بحلول عام 2033.

وتعد “فيزا دبي للألعاب الإلكترونية” إحدى فئات الفيزا الثقافية طويلة الأمد التي تمنحها هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” للأدباء والمفكرين والكتاب والفنانين والمثقفين وأصحاب المواهب الإبداعية في قطاعات التراث الثقافي والطبيعي، وفنون الأداء والاحتفالات والفنون البصرية، والكتب والصحافة، والإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي، والتصميم والخدمات الإبداعية، بهدف تحفيزهم على المساهمة في إثراء الحراك الثقافي والإبداعي الذي تشهده دبي، والمشاركة في تحقيق تطلعاتها الطموحة بأن تكون وجهة مفضلة للعيش والترفيه والعمل.

ووفق الدائرة يمكن لكافة مطوري الألعاب والمصممين والمبرمجين ورواد قطاع الألعاب الإلكترونية تقديم طلباتهم الخاصة بـ “فيزا دبي للألعاب الإلكترونية” من خلال موقع “دبي للثقافة” الإلكتروني أو عبر موقع (https://dubaigaming.gov.ae/)، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة والتي تتضمن المؤهلات العلمية، والمساهمات المجتمعية، ونوع العمل الوظيفي، إلى جانب صور عن جواز السفر والإقامة، والهوية الإماراتية، إضافة إلى السيرة الذاتية الثقافية للمرشح، وأرقام التواصل، وعنوان ومكان السكن، والمهنة ومكان العمل.