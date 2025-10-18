دبي تستضيف “IPEM Future 2026”.. منصة عالمية لرأس المال التحويلي نحو عقد جديد من الابتكار

في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة الاستثمار قصير الأمد، وتتركز فيه الأنظار على الأرباع المالية القريبة، تستعد دبي لاحتضان حدث استثنائي يدعو إلى إعادة التفكير في اتجاهات رأس المال العالمي، من خلال رؤية تمتد إلى العقد القادم.

ففي 13 و14 مايو 2026، تنعقد في دبي فعاليات IPEM Future 2026، المنصة العالمية الأولى من نوعها على مستوى الإدارة العليا (C-Level)، والمخصصة لمستثمري النمو والتكنولوجيا حول العالم.

الحدث الدولي المرموق يجمع تحت سقف واحد أبرز المستثمرين العالميين (LPs)، ومديري الصناديق (GPs)، وقادة الفكر والابتكار، في نقاشات استراتيجية تتمحور حول سؤال محوري: إلى أين يجب أن يتجه رأس المال التحويلي في العقد القادم؟

ويأتي اختيار دبي لما تمثله من موقع استراتيجي وطموح عالمي جعلها مركزًا متقدمًا للحوار حول الاستثمار طويل الأمد والموجّه بالأهداف، خصوصًا في القطاعات التي تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتشمل:

الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا المناخ

علوم الحياة

الفضاء

البلوك تشين

الأمن الغذائي

الروبوتات

الدفاع

وعلى مدار يومين، يقدم الحدث تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الكلمات الرئيسية الملهمة، والموائد المستديرة التفاعلية، وورش العمل المتخصصة، والاجتماعات المغلقة التي تجمع كبار المستثمرين وصنّاع القرار، إلى جانب منطقة تواصل مخصصة للقاءات الحصرية.

ولا يقتصر IPEM Future 2026 على كونه مؤتمرًا استثماريًا، بل يمثل منصة لتشكيل المستقبل، حيث يُعاد تعريف رأس المال بوصفه أداة لبناء الغد وتمكين الابتكار المستدام، وليس مجرد وسيلة لتحقيق الربح المالي.

ومن المنتظر أن يشارك في الحدث أكثر من 1000 شخصية من كبار المستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في امتدادٍ طبيعي لنجاحات كل من IPEM Global في باريس وIPEM Wealth في كان، ليؤسس بذلك لمرحلة جديدة يقودها رأس المال التحويلي نحو نمو أكثر استدامة وتأثيرًا.

وفي قلب هذا الحدث، يلتقي المستثمرون ومديرو الصناديق والمخصصون لتبادل الرؤى وبناء شراكات استراتيجية تتجاوز الأرقام إلى إحداث أثر حقيقي في الاقتصاد والمجتمع.

IPEM Future 2026 هو أكثر من مجرد ملتقى عالمي — إنه دعوة لإعادة تعريف معنى الاستثمار، وتحويل رأس المال إلى طاقة رؤيوية، طويلة الأمد، وجريئة، تدفع العالم نحو موجات جديدة من الابتكار، المرونة، والازدهار.

موعدنا في دبي، حيث يبدأ المستقبل.