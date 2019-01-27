دبي المالي العالمي يحتفل بمرور 15 عاماً على تأسيسه

احتفالاً بمرور 15 عاماً على تأسيسه، كشف مركز دبي المالي العالمي النقاب عن “منطاد مركز دبي المالي العالمي”، في مبادرة تهدف إلى تجسيد رحلة النمو التي شهدها المركز منذ انطلاقته في عام 2004، تماشياً مع التوجيهات السديدة ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كما ترمز المبادرة إلى الجهود المتواصلة للمركز لاستكشاف آفاق جديدة للنمو من خلال ريادة التوجهات الجديدة التي يشهدها القطاع المالي.

وبهذه المناسبة، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: “قطع مركز دبي المالي العالمي شوطاً كبيراً خلال الخمسة عشر عاماً التي مضت على تأسيسه، حققنا خلاله العديد من الإنجازات التي يعود الفضل الكبير فيها لعملائنا الذين رافقونا طوال هذه الرحلة. وإننا اليوم في غاية الاستعداد للانطلاق في مرحلة جديدة من النمو، مدعومين بمجتمعنا المكوّن من أكثر من 23 ألف موظف ويضم أكثر من 2000 شركة، لنحقق معاً سجلاً جديداً من النجاحات في السنوات الخمس عشر القادمة، وما بعد”.

وستدير شركة “بالون أدفنتشرز الإمارات” عمليات تشغيل “منطاد مركز دبي المالي العالمي”، ليستمتع عملاء المركز وعامة الناس بتجربة لا تنسى والتحليق مع الصقور فوق الكثبان الرملية في دبي، ومن ثم تناول وجبة الفطور ضمن بوفيه وسط أجواء صحراوية ساحرة.

ويُعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي اسمي يبلغ 7.7 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 15 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يتجاوز تعداد القوى العاملة فيه 22 ألف موظف لدى 2000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي، وهو يحتضن اليوم البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.



ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

تعليقات

comments