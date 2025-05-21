“دبي القابضة” تستقطب طلبات بـ15 مليار دولار في طرح صندوق عقاري ضخم

استقطبت شركة “دبي القابضة” طلبات بقيمة 15 مليار دولار في الطرح العام الأولي لصندوق عقارات سكنية تابع لها، والبالغ حجمه 584 مليون دولار، في أحدث مؤشر على اهتمام المستثمرين بسوق العقارات المزدهر في الإمارة.

عززت الشركة الاستثمارية المملوكة لحاكم الإمارة حجم الطرح في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتلقت طلباً على جميع الأسهم في غضون دقائق من فتح باب الاكتتاب. وسيكون إدراج صندوق “مساكن دبي ريت” أول طرح عام أولي تشهده دبي هذا العام.

وتم تحديد السعر النهائي لـ”مساكن دبي ريت” عند 1.1 درهم (0.30 دولار) للوحدة، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعروض في الطرح، ما يصل بالقيمة السوقية للصندوق إلى 3.9 مليار دولار عند الإدراج، وفقاً لبيان.

رُفع حجم الطرح العام الأولي لصندوق “مساكن دبي ريت” يوم الإثنين إلى 1.95 مليار وحدة، من 1.63 مليار وحدة، نظراً للطلب الدولي والمحلي القوي. وبذلك، تصل نسبة الوحدات حرة التداول إلى 15%، ارتفاعاً من 12.5%.

سيكون صندوق “مساكن دبي ريت” أول كيان مدرج من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي يركز على التأجير السكني، بقيمة إجمالية للأصول تبلغ 21.6 مليار درهم، أي ما يقرب من ضعف إجمالي أصول أكبر خمسة صناديق استثمار عقاري في المنطقة، وفقاً للشركة.

يتولى كل من “الإمارات دبي الوطني كابيتال” و”مورغان ستانلي” و”سيتي جروب” دور المنسقين العالميين المشتركين للصفقة. كما يتولى كل من “بنك أبوظبي التجاري” و”أرقام كابيتال” و”بنك أبوظبي الأول” دور مديري الدفاتر المشتركين.