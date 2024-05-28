دبي الصناعية تطمح فى جذب 1.8 مليار درهم استثمارات خلال عامين

تستهدف مدينة دبي الصناعية جذب 1.8 مليار استثمارات إلى محفظة أراضيها الجديدة خلال عامين، وفق سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم–القطاع الصناعي.

أعلنت “مدينة دبي الصناعية”، التابعة لمجموعة تيكوم، عن إطلاق أراضٍ صناعية إضافية بمساحة إجمالية تبلغ 13.9 مليون قدم مربعة، وفق بيان صدر اليوم الثلاثاء.

أبو الشوارب صرح لـ”الشرق”، على هامش منتدى “اصنع في الإمارات” المقام في أبوظبي، أن “نسب الإشغال في محفظة أراضي مدينة دبي الصناعية وصلت 97% بالربع الأول من العام الحالي، بزيادة 12% عن العام الماضي” و”نتوقع مع تأجير الأراضي الجديدة أن نجذب 1.8 مليار درهم إضافية على مدار العامين القادمين”.