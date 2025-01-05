دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر قوة المدن العالمي 2024

قال حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن دبي تصدرت المرتبة الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً للعام الثاني على التوالي في مؤشر-قوة المدن العالمي 2024-الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية -مؤسسة -موري ميموريال-اليابانية.

وأضاف حسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن تفوق دبي في المؤشرات العالمية يعكس رؤية محمد بن راشد الاستثنائية وجهود أبناء الوطن الذين يواصلون العمل بإخلاص وتفان لترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والابتكار.

وأشار إلى أن دبي أول مدينة شرق أوسطية تُحقق هذا الإنجاز البارز.

وقال: ندرك أن قوة المدن ليست في مساحتها أو عدد سكانها، بل في رؤيتها وطموحها وقدرتها على تقديم نموذج مُلهم للعالم ونحن في دبي أقوياء ومثابرون ومبتكرون وصنّاع أمل ومستقبل.