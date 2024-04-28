دبى تشرع فى توسعة مطار آل مكتوم ليكون الأكبر فى العالم

الشيخ محمد بن راشد أكد في تغريدته أن “دبي تستعد لمرحلة تتصدر فيها قطاع الطيران الدولي للأربعين عاماً القادمة. كما نبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة… وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي”.

بموازاة البدء بتشييد المطار الجديد، تستهدف الإمارة رفع الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي من 100 مليون مسافر حالياً إلى 120 مليون مسافر خلال الفترة المقبلة، عبر ضخ مزيد من الاستثمارات وتحسين العمليات والبنية التحتية والتكنولوجية ورفع الكفاءة التشغيلية، بحسب ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، بتصريحات سابقة لـ”الشرق”.

واستقبل مطار دبي الدولي 87 مليون مسافر خلال 2023، بنمو 32% تقريباً عن العام السابق، ليتجاوز بذلك المستوى المسجل في 2019 قبل جائحة كورونا التي عطلت حركة السفر حول العالم. ويُتوقع استقبال مطار دبي لنحو 88.8 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، ليقترب بذلك من أعلى مستوى لحركة المسافرين المسجلة في 2018 البالغة 89.1 مليون مسافر.