دبى القابضة تعتزم إجراء طرح عام أولي لصندوق” مساكن دبى ريت “

أعلنت دبي القابضة، وهي شركة استثمارية مملوكة لحكومة دبي، عن نيتها إجراء طرح عام أولي لصندوق استثمار عقاري، يعد أكبر مالكي ومشغلي العقارات السكنية في دبي.

قالت الشركة إن إحدى شركاتها التابعة، وهي “دي اتش ايه ام” لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ستقوم بطرح عام أولي لـ”مساكن دبي ريت”، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق بيان نية الطرح الصادر اليوم الإثنين.

سيدير الكيان 35,700 وحدة سكنية موزعة على مختلف أنحاء دبي، وسيكون من بين الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة عند الإدراج. وتبلغ القيمة الإجمالية لأصوله 21.6 مليار درهم (5.88 مليار دولار)، أي ما يقرب من ضعف القيمة المجمعة لأكبر خمسة صناديق عقارية مدرجة في المنطقة، وفقاً لما ذكرته “دبي القابضة”.

ويمثل الطرح أول إدراج تشهده سوق دبي المالية خلال العام الحالي، في وقت يشهد فيه العالم تقلبات واسعة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورغم النمو القوي في أسعار العقارات بالإمارة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن المحللين حذروا من أن تراجع أسعار النفط والضبابية التجارية قد يشكلان مخاطر كامنة.

وذكرت “دبي القابضة” أن “مساكن دبي ريت” سيكون أول كيان في مجلس التعاون الخليجي يُدرج رسمياً ويقتصر نشاطه على تأجير الوحدات السكنية، مع تعهد بدفع توزيعات أرباح على دفعتين تصل إلى 1.1 مليار درهم أو 80% من أرباح عام 2024 – أيهما أعلى.

وتبدأ فترة الاكتتاب من 13 مايو وتستمر حتى 20 مايو. وتتولى “الإمارات دبي الوطني كابيتال” و”مورغان ستانلي” و”سيتي غروب” دور المنسقين العالميين، في حين تشارك “بنك أبوظبي التجاري”، و”أرقام كابيتال”، و”بنك أبوظبي الأول” كمديري سجل الاكتتاب.

وجمعت دبي حتى الآن نحو 9 مليارات دولار من برنامج الخصخصة الذي أطلق في عام 2021، والذي شمل إدراج شركات تعمل في خدمات النقل والمرافق وأنظمة الطرق. كما يسعى “صندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية” إلى طرح أسهم شركة “أليك للهندسة والمقاولات” ضمن جهود الخصخصة الجارية.