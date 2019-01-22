دانة غاز: توزيع الأرباح ليس قراراً استثنائياً

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قال باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، إن قرار توزيع الأرباح في العام الماضي لم يكن قراراً استثنائياً، وإنما هو جزء من استراتيجية متواصلة تبنتها الشركة ومجلس الإدارة للاستمرار في توزيع الأرباح.

وأضاف باتريك ألمان، أن قرار توزيع الأرباح يعود إلى القوة المالية للشركة واحتياجاتها التمويلية، مؤكداً أن مجلس الإدارة يضع هذا القرار ضمن أولوياته، بحسب قناة سي إن بي سي عربية.

وصادقت الجمعية العمومية لشركة “دانة غاز”، في شهر أبريل الماضي، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% (ما يعادل 5 فلوس/للسهم) من رأس المال عن عام 2017.

فيما يخص إعادة  شراء “دانة غاز” لصكوكها، قال باتريك ألمان إن الشركة بحاجة لإعادة شراء 33 مليون دولار من صكوكها من أجل المحافظة على معدل ربح 4% ولكي لا يرتفع إلى 6% في أكتوبر القادم.

وقامت شركة “دانة غاز” خلال شهر يناير الجاري بإعادة شراء صكوك بقيمة 5 ملايين دولار التي كانت قد أصدرتها شركة “دلتا النيل للصكوك المحدودة” التابعة لها.‎

وأشارت الشركة في بيان لها نشر أمس، إلى أنه سيتم إعادة هذه الصكوك إلى “بنك أوف نيويورك ميلون” وكيل الدفع الرئيسي بهدف إلغائها، مضيفا أنه بعد إلغاء الصكوك التي تم إعادة شرائها، سينخفض إجمالي المبلغ المستحق من صكوك “دلتا النيل للصكوك المحدودة” إلى نحو 399 مليون دولار.

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Tags:ارباحدانة غاز
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الاقتصادية بموقع مجلة أموال

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