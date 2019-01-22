“دانة غاز”: توزيع الأرباح جزء من إستراتيجية الشركة وليس قرارا استثنائياَ

قال باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز”، إن قرار توزيع الأرباح في العام الماضي لم يكن قراراَ استثنائياَ وإنما هو جزء من إستراتيجية متواصلة تبنتها الشركة ومجلس الإدارة للإستمرار في توزيع الأرباح.

وأضاف باتريك ألمان حسبما أوردت قناة “سي أن بي سي”، أن قرار توزيع الأرباح يعود إلى قوة المالية لشركة وإحتياجاتها التمويلية، مؤكداَ أن مجلس الإدارة يضع هذا القرار ضمن أولوياته.

وفيما يخص إعادة شراء “دانة غاز” لصكوكها، قال باتريك ألمان إن الشركة بحاجة لإعادة شراء 33 مليون دولار من صكوكها من أجل المحافظة على معدل ربح 4% ولكي لا يرتفع إلى 6% في أكتوبر القادم.

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