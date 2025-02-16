“دانة غاز” الإماراتية تعاود نشاطها الاستكشافي في مصر خلال مارس

تعاود شركة “دانة غاز” الإماراتية نشاطها بمجال الحفر في مصر بداية من مارس المقبل، بعد الحصول على جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى هيئة البترول المصرية، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسميهما.

“دانة غاز” حصلت على 20 مليون دولار من متأخراتها لدى البلاد في ديسمبر الماضي، وهو ما شجعها على معادوة الحفر والاستكشاف من جديد في مصر التي تأمل العودة إلى صفوف مصدري الغاز بعد تحقيق كفايتها المحلية منه أولاً.

أحد المصدرين قال لـ”الشرق” إن “دانة غاز وهيئة البترول المصرية وقعتا على برنامج تطوير أصول الشركة في مصر بنحو 100 مليون دولار”.

قدمت مصر للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز، تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.

وقال مسؤول حكومي مطلع على الملف في مصر لـ”الشرق” إن برنامج عمل “دانة غاز” لتطوير حقولها يشمل حفر 11 بئراً متنوعة للبحث وإنتاج الغاز بمناطق تقع في دلتا النيل.

تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.2 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 4.8 مليار قدم مكعب يومياً.