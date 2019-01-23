“داماك”: 6.5 مليار درهم سيولة .. وسنخفض المديونية بـ 300 مليون دولار

قال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة “داماك العقارية”، إن لدى الشركة سيولة تقدر بـ 6.5 مليار درهم.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تخفيض المديونية بـ 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) هذا العام‎ عبر سداد قيمة صكوكها.

وأكد حسين سجواني حسبما أوردت قناة “العربية” على أن شركة “داماك العقارية” حافظت على مبيعات وربحية جيدة في العام الماضي.

وأشار إلى أن حصة الشركة بلغت 22% من إجمالي مبيعات العقارات السكنية بالإمارات في العام الماضي، متوقعاَ أن تبلغ القيمة الإجمالية للمبيعات نحو 15 مليار درهم.

وتوقع حسين سجواني أن تحافظ الشركة على حصتها في المبيعات خلال العام الجاري بنفس نسب العام الماضي.

وفيما يخص أداء سوق العقارات، قال سجواني إن أسعار العقارات في الإمارات وصلت إلى القاع خلال هذا العام، مؤكدا أن الأسعار ستتعافى مع نهاية العام 2020.

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