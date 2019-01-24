داماك العقارية: سنسلم 8 آلاف وحدة سكنية في 2019

كشف رئيس مجلس إدارة شركةداماك العقارية الإماراتية عن عزم شركته تسليم 8000 وحدة سكنية خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن “داماك” أبرمت عقداً بقيمة 600 مليون درهم مع “أرابتك”خلال 2018، وفقا لقناة سي إن بي سي عربية.

وأكد حسين سجواني في مقابلة أمس مع قناة العربية على هامش منتدى دافوس 2019، سعي شركته إلى خفض المديونية هذا العام بنحو 300 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة قادرة على سداد أول استحقاق سندات لديها في أبريل القادم بقيمة 200 مليون دولار.

وفي سؤال عن القلق الذي يجتاح السوق في ما يتعلق بسيولة الشركات العقارية، أكد أن شركة “داماك” لديها سيولة بـ6.5 مليار درهم.

وشدد على أن الشركة حافظت على مبيعات وربحية جيدة في العام 2018.

ونوه بأن حصة الشركة بلغت ما بين 22 و25% من إجمالي مبيعات العقارات السكنية في 2018، بقيمة تتراوح بين 15 إلى 18 مليار درهم.

وانخفضت أرباح شركة داماك العقارية بنسبة 53% إلى 1092.8 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى 2018، قياسا بأرباح قدرها 2304.6 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق له.

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