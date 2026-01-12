دار الأركان ودار جلوبال ومنظمة ترامب تطلق أول مشروع مميز لها في الرياض: نادي ترامب الدولي للجولف، وادي صفر

انطلاقًا من الإعلان المشترك الصادر في 9 ديسمبر 2024 بشأن إطلاق مشروعين يحملان علامة ترامب التجارية في الرياض، تفخر دار الأركان بالتعاون مع دار جلوبال ومنظمة ترامب بالإعلان عن أول هذه المشاريع المميزة، نادي ترامب الدولي للجولف، وادي صفر، وهو موقع شاسع بمساحة 2.6 مليون متر مربع في وادي صفر، ضمن المخطط الرئيسي الحصري الذي تطوره شركة الدرعية.

دار الأركان، بالتعاون مع دار جلوبال ومنظمة ترامب، ستقوم بتطوير نادي ترامب الدولي للجولف، وادي صفر – أول مشروعين مميزين في الرياض.

سيضم الموقع نادي ترامب الدولي للجولف، وادي صفر، وهو مجتمع مسوّر عالمي المستوى يشتمل على ملعب جولف بطابع ترامب، وفندق فاخر يحمل اسم ترامب، ووحدات سكنية مميزة تطل على الوديان الخلابة في المنطقة ومناظر ملعب الجولف. سيجمع نادي ترامب الدولي للجولف، وادي صفر بين الضيافة العالمية، والهندسة المعمارية الفاخرة، وأسلوب الحياة الراقي في بيئة تكرّم التراث الثقافي والطبيعي للمملكة.

وقال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب: “نفخر بتوسيع حضورنا من خلال هذا المشروع المميز في وادي صفر. سيعيد نادي ترامب الدولي للجولف، وادي صفر تعريف الفخامة والتميز في المنطقة، ويضع معيارًا جديدًا يعكس الالتزام الدائم للعلامة التجارية بالجودة، والهيبة، والأناقة الخالدة. نتطلع إلى خلق وجهة تكمل التراث الغني للمنطقة مع تقديم مستوى عالمي من الحياة الفاخرة.”

وقال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة دار الأركان: “يمثل هذا المشروع الجديد رؤية لتقديم وجهة تجسد هيبة وإرث علامة ترامب. ومع قيادة دار جلوبال لتطوير المشروع، نحن واثقون من أنه سيصبح وجهة رائدة ليس فقط في السعودية، بل على مستوى العالم.”

وأضاف زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لدار جلوبال: “تفخر دار جلوبال بالتعاون مع شركة الدرعية ودار الأركان في تطوير نادي ترامب الدولي للجولف، وادي صفر. لقد نفذنا مشاريع مميزة في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع علامات فاخرة معترف بها عالميًا. وبجلب هذه الخبرة إلى مشروع الدرعية، سنقدم وجهة تجمع بين التراث، والأناقة، والمعايير العالمية، مما يجعل نادي ترامب الدولي للجولف، وادي صفر عنوانًا أيقونيًا حقًا.”