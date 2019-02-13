خلال فعاليات الدورة الثانية ..سجوانى يستضيف مايكل ميلكن

استضاف حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك العقارية مايكل ميلكن رئيس مجلس إدارة معهد ميلكن وذلك خلال مشاركته بفعاليات ف الدورة الثانية من قمة معهد ميلكن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019 التي تقام خلال الفترة 12-13 فبراير الجاري في أبوظبي.

وكتب سجوانى على حسابه على انستجرام ” كعربي، أستمتع حقًا بعرف الضيافة ومشاركة وجبة مع ضيوفي. في هذا الأسبوع ، كان من دواعي سروري أنا وعائلتي أن نستضيف مستثمرين مهمين في بيتنا ، وأتطلع إلى لقاءهم مجددا ، في اليوم الثاني من موتمر معهد ميلكين في الشرق الاوسط”

يشارك بالقمة عدد من القادة العالميين، وما يفوق 1000 مشارك من كبار المسؤولين والمحللين والحاضرين الذين يمثلون 40 دولة، حيث سيجري مناقشة العديد من القضايا التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأهمية تسريع الإصلاحات الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل بشكل يدعم اقتصاديات المنطقة ويحقق لها النمو المنشود.

ومن جانبه قال مايكل ميلكن رئيس معهد ميلكن: “تشهد القمة في دورتها الثانية مزيداً من الزخم من حيث المواضيع الهامة التي جرى طرحها ومناقشتها من أبرز القادة وصناع القرار العالميين إلى جانب ازدياد عدد المشاركين والمهتمين بالقمة، الأمر الذي يؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة هذا الحدث الفريد من نوعه وبحث مختلف القضايا التي تمس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل يضع حلولاً للقضايا المطروحة في العديد من القطاعات والمجالات”.

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