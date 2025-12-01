خطة تحول استراتيجية شاملة في مطار الملك خالد الدولي بدءاً من الربع الأول 2026

أعلن يوم السبت أن مطار الملك خالد الدولي، الذي تديره شركة مطارات الرياض، سيبدأ تنفيذ خطة تحول استراتيجية كبرى في الربع الأول من عام 2026.

وستكون هذه أول عملية تطوير شاملة للمطار منذ افتتاحه قبل أكثر من 40 عاماً.

وتعد هذه المبادرة واحدة من أبرز المشاريع الداعمة للرؤية الاستراتيجية لمطارات الرياض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتشمل الخطة تغييرات تشغيلية وتنظيمية تهدف إلى زيادة السعة، وتعزيز الكفاءة، وتحسين تجربة المسافرين بشكل كبير.

ويرتكز المشروع على نقل تشغيلي واسع النطاق بين الصالات الحالية، والتي أُعيد تصميمها لتعكس هويتها الأصلية منذ افتتاح المطار.

وبموجب الهيكلة الجديدة، ستخصص الصالة 5 للرحلات الدولية التي تشغلها شركات الطيران الأجنبية، فيما ستستخدم الصالتان 3 و4 للرحلات الداخلية. وستستمر الصالتان 1 و2 في خدمة الرحلات الدولية التي تشغلها شركات الطيران الوطنية.

وقالت مطارات الرياض إن إعادة توزيع الصالات ستسهم في زيادة السعة الاستيعابية، وتحسين حركة المسافرين، وتقليل أوقات الانتظار والربط، بما يعزز جودة الخدمة ويجعل تجربة السفر أكثر سهولة وانسيابية.

وسيتم الإعلان عن الموعد الدقيق لعملية الانتقال التشغيلي بعد التأكد من جاهزية جميع قطاعات المطار وشركات الطيران.

كما تشمل الاستراتيجية حزمة أوسع من المبادرات التطويرية بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى جودة الخدمات، بحسب مطارات الرياض.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية يجري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة للارتقاء بخدمات المسافرين في مطار العاصمة.