خسائر مفاجئة لـ”سابك” في الربع الأول 2025 رغم نمو الإيرادات

سجلت شركة “السعودية للصناعات الأساسية” (سابك) خسائر صافية بلغت 1.21 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، في مفاجأة للأسواق والمحللين، حيث كانت التوقعات تشير إلى أرباح قدرها 698.9 مليون ريال، وفقًا لمتوسط تقديرات “بلومبرغ”.

وعزت الشركة هذه الخسائر إلى انخفاض إجمالي الربح بمقدار 1.05 مليار ريال نتيجة ارتفاع أسعار مواد اللقيم، إلى جانب زيادة في المصاريف التشغيلية الأخرى، لا سيما تسجيل تكاليف غير متكررة بقيمة 1.07 مليار ريال ضمن مبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة. وتهدف هذه المبادرة إلى ترشيد التكاليف بواقع 345 مليون ريال سنويًا، ورفع كفاءة الأداء العام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالرحمن الفقيه، إن “رغم ما تشهده الأسواق من تحديات، واصلت (سابك) إظهار مرونتها، مدعومة بالطلب المستقر”، مشيرًا إلى أن بيئة الأعمال خلال الربع الأول اتسمت بحالة من الارتياب العالمي، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ومحدودية التوسع في القطاع الصناعي.

وأوضح الفقيه أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 2.97% فقط، فيما أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي أداءً ضعيفًا خلال نفس الفترة، ما يعكس حجم التحديات التي واجهتها الأسواق.

وأكد أن الشركة تمضي قدمًا في تحقيق أولوياتها للعام الجاري، التي تشمل التميز التشغيلي، دعم جهود التحول، والسعي نحو نمو ممنهج، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتقديم قيمة مستدامة للمساهمين.

أبرز المؤشرات المالية للربع الأول 2025:

الإيرادات: ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 34.59 مليار ريال.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA): تراجعت بنسبة 30% لتبلغ 2.5 مليار ريال.

التدفق النقدي الحر: سجل عجزًا بقيمة 1.35 مليار ريال، مقابل تدفق إيجابي بـ4.02 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، و-0.35 مليار ريال في الربع السابق.

وتُعد نتائج “سابك” مؤشراً حساسًا على وضع الصناعات البتروكيماوية في المنطقة والعالم، إذ ترتبط بشكل مباشر بتقلبات أسعار الطاقة وطلب الأسواق العالمية، ما يجعل مراقبة نتائجها ربع السنوية أمرًا محوريًا في قراءة المشهد الاقتصادي والصناعي السعودي.