اختتم مؤتمر FII PRIORITY ميامي قمة الثلاثة أيام بخطاب خاص من دونالد ج. ترامب

ميامي، فلوريدا، 27 مارس 2026 – شهد اليوم الثاني من FII PRIORITY ميامي مناقشات حول الطرق التي يُعاد بها تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية في الوقت الفعلي نتيجة الاضطرابات، وكيفية تكيف رأس المال وإعادة ابتكاره وفقًا لذلك.

خلال الجلسات العامة لليوم، قدم المتحدثون رؤى حول الأسواق واستراتيجيات الاستثمار والاتجاه الاقتصادي، مع تناولهم لعدم الاستقرار الجيوسياسي، وتقلبات الطاقة، وتجزئة سلاسل الإمداد، والتأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي.

بناء المدن كنظم استثمارية

افتتح اليوم بالتركيز على التنمية الحضرية الخضراء، حيث أعاد المتحدثون صياغة مفهوم المدن كمنصات استثمارية متكاملة وطويلة الأجل. قال مايكل دايك، الرئيس التنفيذي لشركة نيو مربّع:

“نحن لا نخلق مجرد مجموعة من الأصول، بل نبني مكانًا يرغب الناس فعليًا في العيش والعمل والترفيه فيه، مما يغير جذريًا الطريقة التي نفكر بها حول التنمية الحضرية.”

إعادة تعريف إدارة الأصول في عصر الاضطراب

في جلسة “إعادة تعريف إدارة الأصول وسط التغيير المستمر”، استمع الجمهور إلى كيف يُعاد تشكيل الصناعة بواسطة التكنولوجيا، والحجم، والتحولات الهيكلية في الأسواق. قال يي-هسين هونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ستايت ستريت لإدارة الاستثمارات:

“يتيح الذكاء الاصطناعي التخصيص الشامل على نطاق واسع بتكلفة أقل بكثير، وفي النهاية، فإن الشركات التي تستطيع استغلال هذه التقنيات لبناء ميزة مستدامة وتراكم القيمة مع الوقت هي التي ستستمر.”

التوقعات الاقتصادية العالمية: التقلبات تحت السطح

في حلقة نقاش حول “التوقعات الاقتصادية العالمية”، حذر جوش هاريس، مؤسس شركة 26North:

“في بيئة اليوم، عليك التحرك ببطء شديد، والتركيز على الأصول عالية الجودة، والاستعداد برأس المال، لأننا في بداية فترة يرتفع فيها التقلب بشكل كبير بعد سنوات من الاستقرار.”

الطيران والقطاع الصناعي: الدورة الاستثمارية الكبرى القادمة

خلال مناقشات حول الطيران، أبرز المتحدثون القطاع كمحرك نمو استراتيجي مرتبط بالسياسات الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية. قال إريك مارتل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بومباردييه:

“من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطيران التجاري خلال العشرين عامًا القادمة، مما سيعيد تشكيل سلاسل الإمداد، وتدفقات رأس المال، والأولويات الصناعية.”

الاستثمار في الدول في عالم مجزأ

كان الموضوع المتكرر في الجلسات هو كيف يعيد المستثمرون تقييم معنى الاستثمار في دولة ما. يتجه رأس المال بشكل متزايد نحو الأسواق التي تتميز بـ:

• وضوح السياسات واستقرار التنظيم

• القدرة على التنفيذ على نطاق واسع

• التوافق بين أولويات القطاعين العام والخاص

المعادن الاستراتيجية: الحدود الاستراتيجية الجديدة

تم تأطير السباق على المعادن الاستراتيجية كقضية مهمة للاقتصاد العالمي، لدعم الانتقال للطاقة، وبنية الذكاء الاصطناعي، والنمو الصناعي.

البنية التحتية والسفر وتغير أنماط الطلب

قدم المتحدثون أيضًا رؤى في الوقت الفعلي حول كيفية إعادة تشكيل الاضطرابات الجيوسياسية للصناعات العالمية. قال مانفريدي لوفيفر دوفيديو، رئيس مجلس السفر والسياحة العالمي:

“يعتمد قطاع الرحلات البحرية كثيرًا على تكلفة الوقود… وهذا يحدث فرقًا كبيرًا.”

وأضاف أليخاندرو رينال، الرئيس والمدير التنفيذي لفور سيزونز:

“الأثر قصير المدى في المنطقة مباشر وكبير… ما زلت متفائلًا ومتفائلًا بشأن المنطقة وآفاق المستقبل.”

الرياضة والترفيه والحوسبة

بعد استراحة الغداء، ركز برنامج يوم الجمعة بعد الظهر على محركات النمو والنفوذ الجديدة.

حلقة نقاش بعنوان “أي مراكز الحوسبة ستفوز بالموجة التالية من الذكاء الاصطناعي؟” تناولت السباق العالمي للسيطرة على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، مسلطة الضوء على كيفية تلاقي الطاقة والبيانات والطموحات السيادية لتحديد مراكز القوة الاقتصادية القادمة.

في جلسة “بناء أسطورة عالمية، وليس مجرد فيلم ضخم”، كشف ديفيد ميسيل، الشريك المؤسس لشركة Mythos Studios، كيف أن خلق القيمة طويلة الأمد أصبح مرتبطًا بشكل متزايد بالقدرة على بناء الملكية الفكرية والامتيازات الثقافية المستدامة التي تتجاوز الأسواق والمنصات.

اختتمت الجلسات مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متحدثًا عن “أكبر عرض على الأرض”، كأس العالم لكرة القدم، موضحًا التأثير الاقتصادي والثقافي والإنساني للعبة العظيمة، وأدخل على المسرح أسطورة كرة القدم رونالدو لويس نازاريو دي ليما.

الخطاب الرئاسي

اختتم اليوم الثاني بخطاب إلى مجتمع معهد FII ألقاه دونالد ج. ترامب، الرئيس الخامس والأربعين والسابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكي.