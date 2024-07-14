حمدان بن محمد وعبدالله بن زايد نائبان لرئيس وزراء الإمارات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تعديل حكومي جديد، اليوم الأحد، شهد انضمام نجله ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد لحكومة البلاد كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع.

الشيخ محمد قال على منصة X: “حمدان عضيد.. وسند.. وقائد يحب الناس.. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله”، بما يؤشر إلى دور الشيخ حمدان -المعروف بـ”فزاع”- المتزايد بإدارة شؤون إمارة دبي، والمساهمة بشكلٍ أكبر بشؤون دولة الإمارات.

كما تضمّن التعديل الحكومي تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية.