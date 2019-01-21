حقائق تعرفها لأول مرة عن مؤتمر دافوس

يلتقي ثلاثة آلاف مشارك من نخبة حول العالم للاجتماع السنوي في دافوس بسويسرا هذا الأسبوع، ضمن إطار المنتدى الاقتصادي العالمي 2019.

بحضور بلغت نسبة مشاركة النساء فيه 22% وبلغ عمر أكبر المشاركين فيه 92 سنة وهو عمر مقدم البرامج البريطاني ديفيد أتنبرة الناشط الشهير في مجال البيئة.

غياب ملحوظ لدول كبرى

ولكن مع وجود 3000 مشارك في المؤتمر سوف يتغيب عن الحضور العديد ممن كانوا على قائمة المشاركة هذا العام، كسياسيون من إدارة ترامب مثل مايك بومبيو و ستيف منوشن وغيرهم ممن ألغى الرئيس الأمريكي مشاركتهم بسبب تعطيل الحكومة الفدرالية الجزئي في الولايات المتحدة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيكون أيضا غائبا عن المؤتمر، فقد سبق وأن اعتذر عن الحضور بذريعة ازدحام جدول أعماله بما في ذلك المناقشات التي بدأت ردا على احتجاجات “السترات الصفراء”.

سيتغيب أيضا زعماء كل من روسيا والهند عن دافوس، في حين أن الصين التي كان رئيسها شي جين بينغ أول زعيم صيني يحضر القمة في عام 2017 ليدافع عن لتجارة الحرة، سوف يرسل نائبه هذه المرة بدلا عنه.

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ألغت رحلتها إلى دافوس أيضا على أعقاب هزيمتها بطرح خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في البرلمان البريطاني.

ومن القادة الذين سيشاركون في المؤتمر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالإضافة إلى وزير خارجية إيطاليا جوزيبي كونتي ورئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن ومستشار النمسا سيباستيان كورتس والرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو.



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