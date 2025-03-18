“حصانة” السعودية تستحوذ على 40% في “مياه بيرين” من “الراجحي”

استحوذت “حصانة الاستثمارية”، ذراع الاستثمار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، على حصة 40% في شركة “مياه بيرين” لتصنيع وتعبئة مياه الشرب من مجموعة “الراجحي للاستثمار”، بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء.

لم يفصح البيان عن قيمة الصفقة، بينما أشار إلى أنها تمثل “بداية شراكة طويلة الأمد بين حصانة والراجحي للاستثمار” دون تفاصيل. تملك “مياه بيرين” 3 مصانع في الرياض وجدة بالإضافة إلى 24 منفذاً للبيع في المملكة، بحسب البيان.

“تتوافق هذه الصفقة مع استراتيجية حصانة الاستثمارية طويلة الأمد، والتي تركز على شركات ذات أداء جيد في قطاع المنتجات الاستهلاكية، والتي تتمتع بسيولة نقدية مستقرة، مدعومة بأسس سوق قوية”، بحسب ما ذكره أحمد القحطاني، رئيس إدارة الاستثمار للأسواق الإقليمية في “حصانة” التي تدير أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم.

تنشط “حصانة”، التي تدير أصولاً تتجاوز 320 مليار دولار، في الاستثمار عبر فئات أصول مختلفة. وفي أحدث تحركاتها، وقّعت “حصانة” مع شركة الملكية الخاصة “واربورغ”، الواقع مقرها في نيويورك، اتفاقية لاستكشاف فرص الاستثمار التي تساهم في النمو طويل المدى للسعودية، بحسب ما أوردته بلومبرغ في وقت سابق من الشهر الجاري.