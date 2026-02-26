جي بي مورغان يقود أكبر صفقة استحواذ ممولة بالاقتراض في التاريخ ضمن عرض شراء سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة Electronic Arts

يتصدر JPMorgan Chase مشهد أكبر عملية استحواذ ممولة بالاقتراض في التاريخ، من خلال دوره المحوري كمدير رئيسي وحيد لعرض شراء سندات بقيمة 1.5 مليار دولار صادرة عن Electronic Arts، إلى جانب توليه ترتيب حزمة دين ضخمة بقيمة 20 مليار دولار لتمويل صفقة الاستحواذ البالغة 55 مليار دولار.

ويقود العرض تحالف «أوك-إيغل» الذي يضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة سيلفر ليك، و«أفينيتي بارتنرز» التابعة لـ جاريد كوشنر، في إطار استكمال عملية تحويل EA من شركة مدرجة إلى خاصة.

وتم تسعير عرض شراء السندات عند مستوى يعادل العائد على سندات الخزانة الأميركية المرجعية (T+0)، شاملاً علاوة الاكتتاب المبكر البالغة 5 نقاط، ما يعكس دقة هيكلة التسعير في واحدة من أكثر عمليات إعادة التمويل حساسية في سوق الديون.

ويشمل العرض سندات بقيمة 750 مليون دولار بعائد 1.85% تستحق في فبراير 2031، إضافة إلى 750 مليون دولار أخرى بعائد 2.95% تستحق في فبراير 2051، مع تحديد أوراق مرجعية على سندات الخزانة الأميركية لكل إصدار.

كما يعمل جي بي مورغان بصفته وكيلاً للحصول على موافقات حاملي السندات، في خطوة تهدف إلى إزالة التعهدات التقييدية من السندات غير المشاركة، ما يمنح التحالف مرونة مالية أكبر بعد إتمام الصفقة المتوقع بين أبريل ويونيو 2026.

وتعكس الصفقة، التي تجاوزت قيمتها 55 مليار دولار، قوة أسواق الدين الأميركية في تمويل صفقات الاستحواذ العملاقة، كما تكرّس موقع جي بي مورغان كمحور رئيسي في هيكلة وتمويل أكبر صفقات الاستحواذ العالمية.