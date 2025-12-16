جيه إل إل تستحوذ على حصة استراتيجية في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

استحوذت شركة جيه إل إل العقارية على حصة كبيرة ولكن غير مسيطرة في إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتقوم جيه إل إل بشراء حصة كبيرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق (FMTECH)، وهي شركة مملوكة بغالبية أسهمها لصندوق الاستثمارات العامة، ومتخصصة في إدارة المباني والمنشآت الكبرى.

ولم يتم الإفصاح عن القيمة المالية لصفقة الاستحواذ، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في شركة FMTECH بعد إتمام الصفقة.

ومن خلال هذا الاستثمار، ستعمل جيه إل إل على توسيع قدراتها الخدمية في السوق السعودي، إلى جانب دمج منصاتها الرقمية العالمية وأنظمة التشغيل التابعة لها ضمن عمليات شركة FMTECH.