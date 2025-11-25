جوليوس باير تتوسع في أبوظبي بعد حصولها على موافقة مبدئية لافتتاح مكتب استشاري في سوق أبوظبي العالمي

تلقت مجموعة جوليوس باير، الرائدة في إدارة الثروات السويسرية، موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لافتتاح مكتب استشاري جديد في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. ولدى جوليوس باير حضور راسخ في دولة الإمارات، إذ افتتحت أول مكتب لها قبل أكثر من عشرين عاماً، ما يعكس التزاماً رائداً تجاه المنطقة.

الإمارات العربية المتحدة، 24 نوفمبر 2025 – أعلنت جوليوس باير عن توسعها في أبوظبي عبر تأسيس مكتب استشاري في سوق أبوظبي العالمي، وذلك رهن الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية. وستلبي الكيان القانوني الجديد، جوليوس باير (أبوظبي) ذ.م.م، احتياجات الأفراد فائقي الثراء، ومكاتب العائلات، وروّاد الأعمال الباحثين عن خدمات إدارة الثروات المصممة خصيصاً لهم. ومن المتوقع افتتاح المكتب في ديسمبر 2025.

سيقود جوليوس باير (أبوظبي) ذ.م.م أمير إسكندر الذي انضم بصفته الرئيس التنفيذي للكيان. ويجلب أمير معه خبرات واسعة وفهماً عميقاً للمنطقة من خلال مناصبه القيادية في بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، وسيتي جروب، حيث قدّم المشورة للأفراد فائقي الثراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تركيز قوي على أبوظبي. وفي منصبه الجديد، سيرفع أمير تقاريره إلى ريجي بُرغر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال ستيفان بولينجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة جوليوس باير: “يُعد الشرق الأوسط أحد أهم أسواق النمو بالنسبة لجوليوس باير ويلعب دوراً محورياً في استراتيجيتنا العالمية. قبل عقدين من الزمن، رأينا إمكانات المنطقة وبنينا حضوراً محلياً قوياً مكّننا من النمو جنباً إلى جنب مع عملائنا. إن توسعنا في أبوظبي لا يمثل مجرد محطة جديدة، بل يؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه هذه المنطقة الديناميكية وخدمة عملائنا.”

وقال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: “يسعدنا أن نرحب بجوليوس باير، إحدى أبرز مجموعات إدارة الثروات في العالم، في سوق أبوظبي العالمي. إن قرارهم بإنشاء مكتب ضمن مركزنا المالي الدولي يُعد دليلاً قوياً على الثقة في صعود أبوظبي كمركز عالمي لإدارة الثروات والأصول. وبفضل إطارنا التنظيمي المتطور، ووفرة رؤوس الأموال، ونمو مجتمع مكاتب العائلات والمستثمرين السياديين والمؤسسات المالية العالمية، يتمتع سوق أبوظبي العالمي بمكانة فريدة لدعم جوليوس باير في خدمة الأفراد فائقي الثراء ومكاتب العائلات. إن حضورهم بما يحمله من إرث سويسري وسمعة عالمية راسخة في إدارة الثروات، إلى جانب فهم عميق للمنطقة وللإمارات، يعكس جاذبية سوق أبوظبي العالمي كوجهة مفضلة لمديري الثروات الدوليين الراغبين في خدمة العملاء من أبوظبي.”

وعلّق راهول مالهوترا، رئيس منطقة الأسواق الناشئة في جوليوس باير، قائلاً: “تبرز أبوظبي كأحد أكثر مراكز الثروات طموحاً في العالم، حيث تلتقي تقاليد الأعمال العائلية مع جيل جديد من روّاد الأعمال. إن تأسيس وجود لنا في سوق أبوظبي العالمي يمثل خطوة طبيعية في مسيرة نمو جوليوس باير في دولة الإمارات. ونحن فخورون بأن يتولى أمير وفريقه المتمرّس قيادتنا في العاصمة. إن علاقاتهم المحلية العميقة وفهمهم لسوق أبوظبي سيلعبان دوراً محورياً في تعزيز حضورنا الراسخ في الدولة وربطنا بشكل أوثق بعملائنا.”

وتتواجد جوليوس باير في الشرق الأوسط منذ عام 2004، مع مكاتب في دبي والمنامة، مدعومة بتغطية قوية من المراكز التقليدية بما في ذلك سويسرا والمملكة المتحدة