“جلفار” الإماراتية تعتزم إقامة مصنع للأدوية في السعودية باستثمارات 300 مليون ريال

تعتزم شركة “الخليج للصناعات الدوائية” (جلفار) إقامة منشأة لتصنيع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في السعودية باستثمار قدره 300 مليون ريال على مدى السنوات القليلة المقبلة، حسبما أعلنته الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة الإماراتية إن من المقرر بدء تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحة أنه سيتضمن تصنيع الأدوية البيولوجية المعقدة والأدوية المعقمة والتراكيب العامة وفقاً لإرشادات الهيئات المختصة في كل من السعودية والولايات المتحدة وأوروبا.

شرعت الشركة في التخارج من الأنشطة غير الأساسية للتركيز على قطاعاتها الرئيسية في وقتٍ تكبدت فيه خسائر صافية عائدة على مساهمي الشركة قدرها 5.9 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري انخفاضاً من 39.3 مليون درهم قبل عام.

وباعت “جلفار” الشهر الماضي شبكة صيدلياتها في المملكة لمجموعة “بن داود القابضة” مقابل 444 مليون ريال، وقالت حينها إنها تدرس خيارات استراتيجية متنوعة للتوسع من خلال تصنيع بعض منتجاتها قيد التطوير في السعودية.

وأشارت إلى أنها ستستخدم جزءاً من عائد صفقة بيع الصيدليات في تطوير منتجات دوائية إلى جانب المنتجات الصيدلانية المتخصصة.