جدوى للاستثمار تطلق صندوقها الخليجي المتنوع للائتمان الخاص بحجم مستهدف يصل إلى 750 مليون ريال سعودي

علنت جدوى للاستثمار، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق صندوقها الرئيسي للائتمان الخاص «صندوق جدوى الخليجي المتنوع للائتمان الخاص»، بحجم مستهدف يصل إلى 750 مليون ريال سعودي (200 مليون دولار أمريكي). وقد أتم الصندوق بنجاح الإغلاق الأول بأكثر من 300 مليون ريال سعودي (80 مليون دولار أمريكي)، كما قام بالفعل بتوظيف رأس المال في أول استثمارين له بالشراكة مع منصتي التكنولوجيا المالية الإقليميتين «ليندو» و«جيل باي». ومن المتوقع إغلاق استثمارين إضافيين خلال النصف الأول من عام 2026.

ويأتي صندوق جدوى الخليجي المتنوع للائتمان الخاص كأول صندوق إقليمي للائتمان الخاص من نوع «الصندوق الأعمى» تطلقه جدوى، بعد إطلاق عدة صناديق ائتمان خاص مرتبطة بصفقات محددة، حيث يتيح للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري الثروات الخاصة فرصة الوصول إلى فرص عالية الجودة في سوق الائتمان الخاص سريع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، قال طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: «أصبح الائتمان الخاص بشكل متزايد تخصيصًا استراتيجيًا للمستثمرين المتطورين حول العالم. ويعكس هذا الصندوق قدرة جدوى على توليد وتنفيذ فرص ائتمان خاص جاذبة، إلى جانب قناعتنا بقوة هذه الفئة من الأصول في ظل الزخم الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، والطلب المتنامي على التمويل».

من جانبه، أضاف فداء حداد، العضو المنتدب ورئيس قطاع الائتمان الخاص في جدوى للاستثمار: «تم تصميم منصة الائتمان الخاص لدينا لدعم شركات عالية الجودة عبر معاملات متعددة، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين للوصول إلى سوق الائتمان الخاص المتنامي في المملكة العربية السعودية وفي مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويسعدنا الإعلان عن استثماراتنا الأولى ونتطلع إلى تحقيق نتائج قوية ومستقرة لمستثمرينا».

ويؤكد إطلاق الصندوق التزام جدوى بتقديم حلول استثمارية مبتكرة لعملائها من المؤسسات ومستثمري الثروات الخاصة، مستفيدةً من حضورها الإقليمي العميق، وقدراتها في توليد الصفقات، وخبرتها الواسعة في رأس المال الخاص.