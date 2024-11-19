“جدوى للاستثمار” السعودية تجمع 266 مليون دولار لتعزيز نشاطها بالمنطقة

أعلنت شركة “جدوى للاستثمار” السعودية عن جمع ما يصل إلى مليار ريال سعودي (266 مليون دولار أميركي) لصندوق استثماري جديد يهدف إلى تعزيز إبرام الصفقات، في أحدث مؤشر على تنامي الاهتمام بأدوات الاستثمار التي تركز على الشرق الأوسط.

أفادت شركة الملكية الخاصة، في بيان لها، بأن الأموال جُمعت من كيانات ترتبط مع صناديق الثروة السيادية في المنطقة والمكاتب العائلية. وتسعى الشركة، التي تتخذ مقراً في الرياض، إلى زيادة حجم صندوقها الاستثماري الأول غير محدد الأصول إلى ملياري ريال بحلول النصف الأول من عام 2025.

أوضح البيان أن “جدوى للاستثمار” بدأت بالفعل في تنفيذ الاستثمارات الخاصة بالصندوق، وتعكف حالياً على إتمام أربع صفقات إضافية.

تعد “جدوى للاستثمار” واحدة من أنشط شركات إدارة الأصول البديلة في المملكة، حيث يبلغ إجمالي الأصول تحت إدارتها حوالي 20 مليار دولار.