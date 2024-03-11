“جدا” التابع لـ”السيادي السعودي” يستثمر بثاني صفقة ائتمان خاص

قامت وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بصفقتها الثانية في مجال الائتمان الخاص، من خلال استثمار بقيمة 52 مليون دولار في صندوق أسسته شركة “بارتنرز فور غروث” (Partners for Growth) ومقرها في سان فرانسيسكو، والذي قدم تمويلاً بالديون للشركات، بما في ذلك واحدة من أولى شركات “اليونيكورن” بمجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.

استطاعت شركة “بارتنرز فور غروث” تأمين تمويل بقيمة 325 مليون دولار في ديسمبر. وقدم الصندوق في السابق تمويلاً بالديون لشركة “تابي” (Tabby) المتخصصة في خدمة “الشراء الآن والدفع لاحقاً”، وكذلك لشركة “ترَكر” (Trukker) الناشئة في مجال خدمات تشبه خدمة “أوبر” (Uber) للشاحنات. وبشكل عام، تدير الشركة أصولاً بما يقرب من مليار دولار.

قال بندر الحمالي، الرئيس التنفيذي لصندوق الصناديق “جدا”، في بيان: “تعزز استراتيجيتنا التزامنا بتوفير حلول تمويلية إضافية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز النمو الاقتصادي والتنويع”.

يضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأموال في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، سعياً لبناء صناعة رأس المال الجريء، وتشجيع رواد الأعمال الشباب على تأسيس أعمالهم الخاصة، بهدف تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل. جمعت الشركات الناشئة في المملكة 1.4 مليار دولار في عام 2023، مما جعلها تتقدم على دولة الإمارات في هذا الصدد للمرة الأولى.

أنشأ صندوق الاستثمارات العامة صندوق الصناديق بقيمة مليار دولار بهدف ضخ الاستثمارات، بما في ذلك استثمارات رأس المال الجريء، كما ضخ الأموال للعمل مباشرة من خلال شركة “سنابل” التابعة له.