جبل عمر: نقلة نوعية مع تحولنا للربحية بـ194 مليون ريال

حققت شركة جبل عمر أرباحاً بـ193.8 مليون ريال بنهاية عام 2018 مقارنة بخسائر 601 مليون ريال تكبدتها من 13/4/2017 وحتى 31/12/2017.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير ياسر الشريف في مقابلة مع “العربية”، هذه النتائج بـ”النقلة النوعية”، مؤكدا أن بيع الوحدات السكنية هو في جوهر النموذج التشغيلي واستراتيجية شركة “جبل عمر”، إضافة إلى تحسين العوائد من الفنادق والمراكز التجارية.

وقال: “التركيز سينصب في خانة تسليم الفنادق والوحدات السكنية، وسنعلن قريبا عن افتتاح فنادق جديدة”.

وعن حصول الشركة على رخصة البيع على الخارطة، وصف الشريف الطلب على وحدات البيع على الخارطة بالقوي جدا في شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن الأثر المالي سيظهر على أداء الشركة في العام 2019.

وعن زيادة الإيرادات الأخرى بمقدار 243 مليون ريال سعودي، أرجع الشريف هذه الإيرادات إلى عوائد أتت من استثمار الشركة في صندوق الإنماء.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1- زيادة الإيرادات بنسبة 245% ويرجع ذلك إلى مبيعات الوحدات السكنية بمبلغ 1،209 مليون ريال سعودي (لم يكن هناك بيع وحدات سكنية في الفترة السابقة) وزيادة الإيرادات من الفنادق بنسبة 28% والمراكز التجارية بنسبة 60%.

2-انخفاض نسبة تكلفة الإيرادات إلى 59% من 98% في الفترة السابقة ويرجع ذلك أساسا إلى مبيعات الوحدات السكنية (بما في ذلك المبيعات على الخارطة التي بدأت في ديسمبر 2018) والتي تحمل هامش ربح أعلى.

3-انخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 108% ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الإيرادات الأخرى بمقدار 243 مليون ريال سعودي وانخفاض نسبة مصاريف التشغيل إلى الإيرادات إلى 13% (37% في الفترة السابقة).

جاء ذلك على الرغم من ارﺗﻔاع الأعباء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺑﻟﻎ 187 ﻣﻟﯾون ريال ﺳﻌودي ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟلاﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﮐﺎﻣﻟﺔ ﻟﻌﻣﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ وإعادة اﻟﺗﺄﺟﯾر.

من ناحية أخرى ، تمكنت الإدارة من تحسين إدارة النفقات على الرغم من التوسع في الأنشطة التشغيلية والاستثمارية.



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