توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق عقاري بقيمة 221 مليون ريال سعودي في مكة المكرمة

وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار) مذكرة تفاهم غير ملزمة لإنشاء صندوق عقاري بقيمة 221 مليون ريال سعودي (58.93 مليون دولار) لتطوير فندق في وجهة مسار، وهو مشروع متعدد الاستخدامات في مكة المكرمة.

وسيتم تأسيس الصندوق الخاص كشراكة بين شركة الإنماء الأولى للتطوير، وهي شركة ذات غرض خاص لصندوق الإنماء مكة للتطوير الأول المملوك لمسار، وشركة بيم كابيتال، وشركة أجبل للتطوير العقاري، وفقاً لبيان صادر عن مسار إلى السوق المالية السعودية.

وتشمل قيمة الصندوق تكلفة الأرض وجزءاً من تكاليف التطوير، على أن يتم ضخها عبر النقد والمساهمات العينية والاكتتابات.

وستتولى شركة بيم كابيتال إدارة الصندوق، فيما ستعمل شركة أجبل كمطور للمشروع. وستساهم شركة الإنماء الأولى للتطوير بجزء من قطعة الأرض كمساهمة عينية.

وأضاف البيان أن نسب الملكية النهائية للأطراف الثلاثة سيتم تحديدها عند تأسيس الصندوق.

وتسري مذكرة التفاهم لمدة ستة أشهر من تاريخ التوقيع أو حتى اكتمال تأسيس الصندوق، أيهما أسبق، مع إمكانية التمديد بموافقة كتابية متبادلة بين الأطراف، بحسب البيان.