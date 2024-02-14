توقيع اتفاقيات التطوير والشراكة لمشروع مدينة السلطان هيثم ومشاريع المدن المستقبلية

وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مساء اليوم أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة لمشروع مدينة السلطان هيثم للمرحلة الأولى (2024-2030م)، ومشاريع المدن المستقبلية للإسكان والتخطيط العمراني مع الشركاء الاستراتيجيين، بقيمة استثمارية تجاوزت مليار ريال عُماني، وذلك بدار الأوبرا السلطانية، تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب.

وتتمثل الاتفاقيات في الخدمات الاستشارية الهندسية، والتطوير العقاري، والتعاون الفني، وتسليم مواقع جديدة بالمدينة، بالإضافة إلى مشاريع المخططات الهيكلية والمدن المستقبلية، وإعداد المخطط التفصيلي، والتصاميم الهندسية لمشروع (الخوير داون تاون)، وفي مجال الإسكان.

وبعد انطلاق الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم التي تتجاوز مساحتها 5 ملايين متر مربع، لتستوعب ما يفوق 39 ألف نسمة ولتشمل أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، وعلى مساحة بناء تزيد عن 3 ملايين متر مربع؛ تم توقيع اتفاقيات متعددة، منها 9 اتفاقيات خدمات استشارية، و8 اتفاقيات تطوير عقاري، واتفاقية التعاون الفني، و10 اتفاقيات تسليم مواقع جديدة.

وستشمل المرحلة الأولى من المدينة إنشاء العديد من المرافق والمراكز الأساسية، منها الحديقة المركزية والوادي على مساحة تزيد على مليون متر مربع، والمركز الوطني لصحة المرأة والطفل والمستشفى المرجعي والمجلس العماني للاختصاصات الطبية والمعهد العالي للعلوم الصحية وكلية عمان الصحية على مساحة مليون متر مربع، وجامعة حكومية على مساحة تتجاوز 299 ألف متر مربع، وكلية التكنولوجيا المتقدمة على مساحة أكثر من 14 ألف متر مربع حيث ستستوعب 1500 طالب، ومركز الشباب على مساحة 20 ألف متر مربع، ومركز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة على مساحة تجتاز 4 آلاف متر مربع، ومجمعات مدرسية حكومية تستوعب أكثر من 6900 طالب على مساحة تتعدى 135 ألف متر مربع، ومدرسة خاصة دولية على مساحة أكثر من 33 ألف متر مربع، ومركز للشرطة على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، ومركز للدفاع المدني على مساحة تتجاوز 8 آلاف متر مربع، ومركز وطني للصناعات الحرفية والإبداعية على مساحة 10 آلاف متر مربع، والمراكز الصحية بعدد 4 مراكز على مساحة أكثر من 63 ألف متر مربع.

كما تم توقيع اتفاقيات للخدمات الهندسية في مدينة السلطان هيثم مع عدد من الاستشاريين العالميين؛ بهدف تقديم خدمات استشارية للتصاميم المبدئية لعدد من المراكز الأساسية في المدينة، فقد تم توقيع اتفاقية استشاري التصميم المبدئي لمجمع المدارس الحكومية للحي 10 مع الاستشاري (اركيتيكت كوهلر)، واتفاقية استشاري التصميم المبدئي لمجمع المدارس الحكومية للحيَّين 6 و9 مع الاستشاري (أس أو أم)، واتفاقية استشاري التصاميم التفصيلية لمركز المدينة للحي 12 مع الاستشاري (أس أو أم)، واتفاقية استشاري تصميم مركز التأهيل لذوي الإعاقة في الحي 16 مع الاستشاري (بانتر هدسبيث اركيتكت)، واتفاقية استشاري تصميم تجربة التسوق والمرافق التجارية في الحييَّن 9 و12 مع الاستشاري (التيفيا أو دي جي).

وتم أيضا توقيع اتفاقيات مع الشركاء من المطورين العقاريين المحليين والدوليين لتطوير 8 أحياء سكنية في مدينة السلطان هيثم بقيمة استثمارية تجاوزت مليار ريال عماني ضمن المرحلة الأولى (2024 -2030) على مساحات إجمالية تتجاوز 2.2 مليون متر مربع، وعلى مساحة بناء أكثر من 2.3 مليون متر مربع، لتستوعب ما يزيد عن 6 آلاف وحدة سكنية، على أن يتم العمل فيها مدة 6 سنوات.

ودعمًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشروع مدينة السلطان هيثم؛ فقد وُقِّعت اتفاقية مع شركة محدودية المسؤولية لتطوير جزء من الحي رقم 6 بمساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، ليضم حوالي 45 وحدة سكنية، على أن تخصص بنسبة 100 بالمائة من الوحدات السكنية للتملك العماني فقط.

كما وُقِّعت اتفاقية مع شركة (تبيان العقارية) لتطوير الحي (6A) على مساحة تجاوزت 58 ألف متر مربع لتضم حوالي 116 وحدة سكنية، واتفاقية مع شركة (إدراك للتطوير) لتطوير الحي (12D) على مساحة 56 ألف متر مربع لتضم حوالي 339 وحدة سكنية، واتفاقية مع شركة (أمانة للتطوير العقاري) لتطوير الحي (13A) على مساحة 86 ألف متر مربع لتضم حوالي 278 وحدة سكنية، واتفاقية مع شركة (رمان العالمية) لتطوير الحي (12 A,B) على مساحة أكثر من 378 ألف متر مربع لتضم حوالي 1001 وحدة سكنية، واتفاقية مع شركة (الأهلي للتنمية العقارية) لتطوير الحي (12 E,F) على مساحة 275 ألف متر مربع لتضم حوالي 1919 وحدة سكنية، واتفاقية مع شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار “أساس” لتطوير الحي (8) على مساحة 368 ألف متر مربع ولتضم 1333 وحدة سكنية، واتفاقية مع شركة (الأبرار العقارية) لتطوير الحي (10) على مساحة 770 ألف متر مربع لتضم حوالي 1644 وحدة سكنية.

وتم أيضًا توقيع اتفاقية تعاون فني لتوفير محطات كهربائية للسيارات الكهربائية وتقديم تخفيضات خاصة لقاطني مدينة السلطان هيثم مع الشركة المتميزة للسيارات (وكلاء سيارات أودي).

وتنفيذًا للتوجيهات السامية في زيارته لجمهورية سنغافورة بتسمية إحدى شوارع مدينة السلطان هيثم، فقد تم الإعلان عن “شارع سنغافورة” الممتد بطول يزيد عن 4 كيلومترات، ويتميز بكثافة الأشجار، ويمر بجانب كلية التكنولوجيا المتقدمة، ويقطع الحديقة المركزية والوادي، ليصبح الشارع النابض بالحياة في قلب المدينة.

وفيما يتعلق بمشاريع المخططات الهيكلية والمدن المستقبلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية العمرانية؛ تم توقيع اتفاقيات متنوعة منها 6 اتفاقيات في الخدمات الاستشارية الهندسية لمشاريع المخططات الهيكلية والتفصيلية، فقد وُقِّعت اتفاقية مشروع اشتراطات ومتطلبات كود البناء العماني مع المجلس العالمي للكودات، واتفاقية الخدمات الاستشارية للمخطط الهيكلي بولاية عبري مع شركة “أف أند أم الشرق الأوسط للاستشارات الهندسية” ومع الشركة العالمية “برود واي ماليون”، واتفاقية الخدمات الاستشارية للمخطط الهيكلي بولاية الرستاق مع الشركة الاستشارية “ليا اسوشيتس جنوب آسيا”، واتفاقية الخدمات الاستشارية للمخطط الهيكلي بولاية صور مع الشركة الاستشارية “ابن بهلاء للاستشارات الهندسية” ومع الشركة العالمية “كي كاب / دو أس بي”، واتفاقية الخدمات الاستشارية للمخطط التفصيلي للمدينة الزراعية بمنطقة النجد مع الشركة الاستشارية “دار الهندسة” للاستشارات والشركة العالمية “فورسترز آند بارتنرز”، واتفاقية الخدمات الاستشارية للمخطط التفصيلي للمدينة الزراعية بولاية صحم مع الشركة الاستشارية ” سورباناجورنج” للاستشارات.

وفي مشروع (الخوير داون تاون)، تم توقيع اتفاقية إعداد المخطط التفصيلي والتصاميم الهندسية لمشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون) وتطوير الواجهة البحرية مع الشركة الاستشارية ” زها حديد” مع شركة “سي بي آر إي” على مساحة بلغت 3.6 مليون متر مربع، وتوقيع اتفاقية تعاون مبدئية لتطوير برج متعدد الاستخدامات في مشروع (الخوير داون تاون) مع شركة “الطاؤوس” على مساحة بلغت 12 ألف متر مربع ومساحة بناء 60 ألف متر مربع.

واستمرارًا للجهود لتحقيق الاستقرار الأسري؛ تم توقيع 3 اتفاقيات، إحداها اتفاقية إنشاء 20 وحدة سكنية مع الطرق في قرية كمزار بولاية خصب بمحافظة مسندم، والثانية اتفاقية إنشاء 20 وحدة سكنية وصيانة 32 وحدة سكنية في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار، وفي جانب أتمتة الخدمات والجهود المبذولة في التحول الرقمي وُقِّعت اتفاقية تنفيذ المنصة الإلكترونية للخدمات الإسكانية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وفي ختام الحفل تم تسليم صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد هدية جسر أيقوني، والإعلان عنه ليكون في مدينة السلطان هيثم، حيث سيكون جسرًا معلقًا يتوسط الحديقة المركزية عابراً الوادي بمسافة 500 متر.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والاستشاريين الدوليين والمستثمرين والمطورين العقاريين بعدد يفوق 500 شخص.