توقعات كوينبيس لعام 2026: تركيز النشاط أهم من زخم السرد في أسواق العملات الرقمية

تشير الأسواق الرقمية إلى دخول مرحلة يصبح فيها تركيز النشاط أهم من زخم السرد، وفقًا لتوقعات جديدة من Coinbase Institutional، التي تصف عام 2026 بأنه اختبار لمعرفة ما إذا كانت الأسواق الأساسية للعملات الرقمية قادرة على التوسع في ظل ظروف أكثر انضباطًا.

ويشير التقرير، الذي كتبه رئيس الأبحاث العالمي ديفيد دونغ ومساعد الباحث كولين باسكو، إلى أن نماذج دورات العملات الرقمية المألوفة — المبنية على المضاربة الفردية، وإطلاق الرموز، والعوامل المحفزة الخاصة بالبروتوكولات — أصبحت أقل موثوقية مع تزايد دور المشاركة المؤسسية والبنية التحتية للسوق في تشكيل سلوك الأسعار.

العقود الآجلة الدائمة تُعزز اكتشاف الأسعار

تحدد Coinbase العقود الآجلة الدائمة كركيزة أساسية لنشاط السوق الرقمي، مشيرة إلى أن المشتقات الآن تمثل غالبية حجم التداول عبر المنصات الرئيسية. ووفقًا للشركة، فقد حول هذا آليات تشكيل الأسعار نحو المراكز، ومعدلات التمويل، وظروف السيولة، بدلًا من الاعتماد فقط على زخم التداول الفردي.

ويشير التقرير إلى أن الرفع المالي قد انخفض بشكل حاد بعد أحداث التصفية في أواخر 2025، خاصة في أسواق المشتقات. وتصف Coinbase هذا الانخفاض بأنه إعادة ضبط هيكلية أكثر من كونه تراجعًا، معتبرة أن الإفراط المضاربي قد تمت إزالته بينما استمر المشاركة في العقود الآجلة الدائمة بشكل قوي.

ويكتب دونغ وباسكو أن سياسات الهامش الأكثر صرامة وتحسن ضوابط المخاطر تساهم في أسواق تمتص الصدمات بشكل أكثر كفاءة، حتى مع استمرار سيطرة المشتقات على السيولة.

أسواق التنبؤ تتحرك نحو الصلة المستمرة

تشير Coinbase إلى أن أسواق التنبؤ تتطور من منتجات تجريبية إلى بنية مالية أكثر ديمومة. وتلفت الشركة إلى زيادة أحجام التداول الاسمية وتعمق السيولة كدلالات على أن هذه الأسواق تُستخدم بشكل متزايد لاكتشاف المعلومات ونقل المخاطر.

كما تشير Coinbase إلى أن التجزئة عبر منصات التنبؤ تدفع نحو الطلب على التجميع وتحسين الكفاءة. ووفقًا للتقرير، فإن هذا الديناميك يجذب مشاركين أكثر تطورًا ويوسع الاستخدام ليشمل المتداولين غير المتمركزين في العملات الرقمية، خصوصًا مع تحسن الوضوح التنظيمي في بعض الولايات القضائية.

العملات المستقرة والمدفوعات تدعم النشاط الواقعي

أخيرًا، تبرز Coinbase أن الركيزة الأخيرة للنمو في 2026 تركز على العملات المستقرة والمدفوعات، التي تصفها الشركة بأنها المصدر الأكثر استمرارية للاستخدام الواقعي للعملات الرقمية. ويكتب دونغ وباسكو أن أحجام معاملات العملات المستقرة تستمر في النمو عبر التسويات، والتحويلات عبر الحدود، وإدارة السيولة، بدلًا من التداول المضاربي.

وتوضح Coinbase أن نشاط المدفوعات أصبح مرتبطًا بشكل متزايد بأجزاء أخرى من النظام البيئي، بما في ذلك استراتيجيات التداول الآلي والتطبيقات الناشئة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وبدلاً من اعتبار الذكاء الاصطناعي ضغطًا تنافسيًا، ترى الشركة أن هذه التطورات تعزز المدفوعات القائمة على البلوك تشين كبنية تحتية أساسية داخل الأسواق الرقمية.

وتختتم Coinbase بالقول إن عام 2026 سيكون اختبارًا لمعرفة ما إذا كانت هذه الأسواق قادرة على الاستمرار في التوسع وإدارة المخاطر في ظل ظروف أكثر صرامة، وهو نتيجة تعتقد الشركة أنها ستشكل مستقبل العملات الرقمية لفترة طويلة بعد انتهاء الدورة السعرية القادمة.