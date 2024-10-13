“تمكين” السعودية قد تجمع 106 ملايين دولار من طرح أسهمها

حدّدت شركة تمكين للموارد البشرية السعودية النطاق السعري لطرحها العام الأولي بين 46 و50 ريالاً للسهم، ما قد يحقق لها جمع 397.5 مليون ريال (حوالي 106 ملايين دولار) من طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة الرياض الشهر المقبل، حال تحديد سعر الطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

يبلغ تقييم “تمكين” عند النطاق الأعلى 1.325 مليار ريال، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم، أشار إلى أنه سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، التي تبدأ لشريحة المؤسسات اليوم الأحد وتنتهي في 17 أكتوبر.

وفي وقت لا حق من اليوم، نقلت “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين، أن “تمكين” تلقت عروضاً كافية من المستثمرين لتغطية طرحها العام الأولي بالكامل خلال الساعة الأولى من فتح سجل الأوامر.

وسيُخصص للمكتتبين الأفراد -كحد أقصى- 1.59 مليون سهم، تمثل 20% من أسهم الطرح. على أن يتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من تلك المتحصلات، بحسب البيان.