تكريم صحيفة عرب نيوز السعودية في مجلس الشيوخ الفرنسي

حظيت صحيفة عرب نيوز السعودية، بتكريم في مناسبة خاصة بمجلس الشيوخ الفرنسي، نظير جهودها في نقل التحولات التي تشهدها السعودية في ظل رؤية 2030 إلى الجمهور الفرنكفوني من خلال نسختها الفرنسية التي أطلقتها منذ 4 أعوام والمنصات التابعة لها.

وجرت مراسم التكريم بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا وإمارة موناكو، فهد الرويلي، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي والشخصيات الفرنسية والعربية بالتزامن مع انعقاد المنتدى السنوي الاقتصادي رؤية الخليج “Vision Golfe” في باريس، الذي يهدف إلى تعميق التبادلات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا.

وأشاد السفير الرويلي بجهود صحيفة عرب نيوز وبالرسالة الاعلامية التي تنقلها للجمهور الفرنسي والناطق بالفرنسية على المستوى الدولي، وبمختلف أطيافه، والتي تعزز ايضاح الصورة الحقيقة التي تزخر بها المملكة فيما توضح الحقائق وتعمق الفهم لدى القراء الفرنسيين.

وتطرق في مقدمة حديثه إلى النقلة التنموية الواسعة التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية ٢٠٣٠، وكذلك تطور العلاقات بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، واصفا اياها بأنها “ممتازة على كافة الأصعدة، وأوثق من اي وقت مضى”.

فيما أشار رئيس تحرير عرب نيوز فيصل عباس في كلمته، إلى أن التحول الكبير الذي يجري في السعودية يستوجب التوثيق، وشرح أهميته للعالم من خلال المنصات التي تنشر من خلالها عرب نيوز.

من جهتها، قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور نتالي غوليه إن عرب نيوز من أهم وسائل الإعلام العالمية التي تنقل معلومات دقيقة وهامة عن التحولات التي تشهدها المملكة بصوت حيادي وموثوق.

وحضر التكريم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والشخصيات المشاركة في أعمال المنتدى، وعدد من الاعلاميين وكتاب الرأي.