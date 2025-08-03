” تكامل ” و “تمكين” يستهدفان تأهيل 50 ألفاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وقعت شركة “تكامل القابضة” السعودية المختصة بتعزيز الكفاءات في سوق العمل، مذكرة تفاهم مع صندوق العمل “تمكين” البحريني، لتأهيل الكوادر البشرية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات.

قال صندوق “تمكين” في بيان صحفي صادر اليوم، إن المذكرة تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين في مجالات سوق العمل، وتبادل المعرفة في تصميم أفضل الممارسات لتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية سوق العمل، وتطوير المهارات المهنية، وتعزيز جودة الأداء.

مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين”، قالت في مقابلة مع “الشرق” إن الاتفاقية تُعد فرصة للبحرين للاطلاع على تفاصيل أكثر عن تجربة المملكة في سوق العمل، كما تهدف إلى تبادل المعرفة بين الجانبين.

وأضافت أن الصندوق يستهدف تأهيل 50 ألف بحريني في مهارات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جميع الدرجات الوظيفية وعبر القطاعات المختلفة، وتابعت أن الصندوق أجرى دراسات لثماني قطاعات لتحديد المهارات المستقبلية المطلوبة.

من جهته قال أحمد اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة “تكامل”، في مقابلة مع “الشرق” إن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز التعاون ونقل المعرفة لتصميم حلول مبتكرة مدعومة بالتجارب والخبرات والتي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة وفعالية سوق العمل.

وأوضح أن الخطوة الأولى في الاتفاقية كانت اعتماد المعايير المهنية، مضيفاً أنه ستليها خطوات أخرى لاستخدام البنية التحتية المتوفرة لدى الجهتين لتنفيذ الاختبارات والفحوصات بنفس المعايير للراغبين في الالتحاق بالسوق السعودية، وبما يضمن عدم الحاجة لتكرار هذه الإجراءات.