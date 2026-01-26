تعيين محمد محارب القحطاني شريكًا مؤسسًا ورئيسًا تنفيذيًا مشاركًا لمجموعة جلف بارتنرز

تم تعيين محمد أ. محارب القحطاني، شريكًا مؤسسًا ورئيسًا تنفيذيًا مشاركًا لمجموعة جلف بارتنرز (GPG)، ومقرها مملكة البحرين، حيث يتولى قيادة التوجه الاستراتيجي وبناء الشراكات وإدارة المبادرات الاستثمارية على مستوى المنطقة. وإلى جانب هذا المنصب، يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة شركة المتحدة للاستثمارات العقارية (URC) في الكويت، وعضوية مجلس إدارة شركة بوتيكات، وعضوية اللجنة الاستشارية العالمية في شركة واهد، مساهمًا بخبرته في الحوكمة على مستوى مجالس الإدارة، واستراتيجيات الاستثمار، والقيادة التنفيذية.

وسبق لمحمد أن شغل مناصب قيادية عليا، من بينها العضو المنتدب للشراكات الاستراتيجية في أركابيتا، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبواب كابيتال في مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 1st Equilease، ومؤسس وعضو منتدب لشركة GCC Capital، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأمان للاستثمار، حيث أشرف على عمليات واسعة النطاق في مجالات التمويل الإسلامي، والملكية الخاصة، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال عبر دول مجلس التعاون الخليجي.