تعيين فهد السيف وزيراً للاستثمار ضمن تعديل وزاري يدعم رؤية 2030

عيّنت المملكة العربية السعودية يوم الخميس فهد بن عبدالجليل بن علي السيف، وهو مسؤول تنفيذي رفيع في صندوقها السيادي، وزيراً جديداً للاستثمار، وذلك في إطار تحول ضمن خطة الدولة الخليجية الشاملة لتنويع اقتصادها.

وكان السيف قد تولّى رئاسة قسم تمويل رأس المال العالمي واستراتيجية الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ أصوله نحو 925 مليار دولار. ويخلف خالد الفالح، الذي أشرف على انفتاح المملكة أمام الاستثمارات الأجنبية في إطار رؤية 2030 للتحول، وكان قد شغل سابقاً منصب وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

وقد أُعلن عن التعديل الوزاري، الذي تم بموجبه تعيين الفالح وزير دولة، بمرسوم ملكي.