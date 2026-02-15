تعيين عيسى كاظم رئيسًا لمجلس إدارة موانئ دبي العالمية ويوفراج نارايان رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة لتعزيز النمو العالمي

أعلنت موانئ دبي العالمية عن تعيين عيسى كاظم رئيسًا لمجلس إدارتها، وتعيين يوفراج نارايان رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة.

يشغل عيسى كاظم حاليًا منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي، ويتمتع بخبرة واسعة في الشؤون المالية والاقتصادية، حيث سبق أن تولّى مناصب قيادية رفيعة في عدد من المؤسسات الوطنية.

ويتمتع يوفراج نارايان بخبرة مهنية واسعة في الإدارة المالية، والتمويل المؤسسي، وسلاسل الإمداد، والتجارة العالمية. ومنذ انضمامه إلى موانئ دبي العالمية عام 2004، قاد عددًا من المبادرات الاستراتيجية والتحولية التي دعمت توسّع الشركة في الأسواق الدولية، وعزّزت دورها كمزوّد عالمي متكامل لحلول سلاسل الإمداد الشاملة.

وقد شغل نارايان منصب المدير المالي للمجموعة منذ عام 2005، حيث أسهم في تعزيز متانة الشركة المالية وكفاءتها التشغيلية.

وأكدت موانئ دبي العالمية أن هذه التعيينات الجديدة تدعم استراتيجيتها للنمو المستدام، وتعزز دورها في تقوية سلاسل الإمداد العالمية وترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.