تعرف على اهم منتجات “أبل” الجديدة من الذكاء الاصطناعي

من غير المعتاد أن تكون شركة “أبل” أول من يتبنى الفئات الجديدة من المنتجات، كما أظهرت بطريقة معروفة ذلك من خلال أجهزة “أيفون” وساعة “أبل” و”فيجين برو” الخاصة بها. كانت كل هذه الأصناف من المنتجات موجودة قبل ظهور الشركة، لكن “أبل” وجدت طريقة لوضع بصمتها الخاصة.

حالياً تطمح الشركة إلى فعل أمر مشابه من خلال الذكاء الاصطناعي. بعد ما يقارب عامين من بدء هوس الذكاء الاصطناعي التوليدي، تستعد الشركة لعرض رؤيتها الخاصة لهذه التكنولوجيا. في مؤتمرها السنوي للمبرمجين العالميين (WWDC) المزمع إقامته الإثنين المقبل، ستعلن “أبل” عن خطط لدمج الذكاء الاصطناعي بقوة في تطبيقاتها وميزاتها الرئيسية، مع إعادة التأكيد على التزامها بحماية الخصوصية والأمان.

سيُطلق على نظام الذكاء الاصطناعي الجديد للشركة اسم “أنتليجينس”أو (Apple Intelligence)، وسيكون متاحاً مع الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل “أيفون” و”أيباد” و”ماك” بحسب أشخاص على دراية بالخطط. ستسهم أيضاً الشراكة مع “أوبن إيه آي” في تشغيل روبوت محادثة يشابه تطبيق “تشات جي بي تي”. وتستعد الشركة العملاقة بمجال التكنولوجيا أيضاً لعرض برمجيات جديدة لسماعة الرأس “فيجين برو”، وساعة “أبل” ومنصات تلفزيونية.

ستحتل ميزات الذكاء الاصطناعي نصف عرض “أبل” التقديمي الرئيسي تقريباً في مؤتمر المبرمجين العالمين، والذي يبدأ في الساعة 10 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ ويستمر عادة نحو ساعتين. قد تكون بعض الميزات الأكثر أهمية تلك التي لا تركز على الذكاء الاصطناعي، مثل الميزات التي تجعل “أيفون” أكثر قابلية للتخصيص وتُحسّن ساعة “أبل”. وامتنع متحدث باسم الشركة عن التعليق على الخطط. فيما يلي نستعرض ما يمكن توقعه خلال البيان الرئيسي للمؤتمر:

ميزات الذكاء الاصطناعي – سيتضمن نهج “أبل” للذكاء الاصطناعي دمج التكنولوجيا في أكبر عدد ممكن من تطبيقاتها، بطرق تستهدف تسهيل حياة العملاء اليومية. ستركز الشركة بدرجة أقل على التكنولوجيا المبهرة -مثل إنشاء الصور والفيديوهات– وعوضاً عن ذلك ستتجه نحو ميزات تتمتع بجاذبية على نطاق واسع. – ستكون القدرات الجديدة اختيارية، ما يعني أن “أبل” لن تجبر المستخدمين على تبنيها إذا لم يرغبوا في ذلك. كما ستعتبر الشركة هذه الميزات نسخة تجريبية. وتعني عملية تشغيل الذكاء الاصطناعي أن المستخدمين سيحتاجون لامتلاك “أيفون 15 برو”، أو أحد الطرازات المنتظرة السنة الحالية. إذا كانوا يستخدمون أجهزة أيباد أو ماك، فسيحتاجون إلى طُرز تحتوي على رقائق “إم1” أو ( M1 ) على الأقل. – ستُشغل ميزات الذكاء الاصطناعي بتكنولوجيات “أبل” نفسها و”أوبن إيه آي”. وستعتمد الخدمات إما على المعالجة على الجهاز ذاته أو على الحوسبة السحابية، وفق مدى تعقيد المهمة المطلوبة. وستشمل أنظمة التشغيل الجديدة خوارزمية لتحديد النهج الأمثل لأي مهمة محددة. – بعد سنوات من تثبيط استخدام خوادم الحوسبة السحابية لمعالجة البيانات -وصل الأمر لانتقاد المنافسين الذين يقومون بذلك- تخاطر “أبل” بإثارة الجدل باستخدام الحوسبة السحابية في مجال الذكاء الاصطناعي. من ثم، سيتركز جزء كبير من إعلانها على الاحتياطات التي تتخذها الشركة، بما فيها ميزات الأمان على الرقائق التي تستخدمها لمراكز بياناتها. لن تبني “أبل” أيضاً ملفات تعريف المستخدمين وفق بيانات العملاء، وستقدم تقارير تبين أن معلومات المستهلكين آمنة ولا تُباع أو يتم قراءتها. في غضون ذلك، ستواصل “أبل” تسليط الضوء على مزايا المعالجة على الجهاز، عندما تكون متاحة.