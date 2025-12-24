تشكيل مجلس إدارة 2PointZero

أكدت الشركة القابضة الدولية (IHC) تعيين مجلس إدارة شركة 2PointZero، مما يرسخ الهيكل القيادي لمنصة الاستثمار المدرجة ويعزز دورها ضمن استراتيجية أبوظبي طويلة الأجل للاستثمار.

سيترأس المجلس الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وهو تحرك يضع الرقابة العليا في قلب المرحلة القادمة من نمو ودمج 2PointZero. إلى جانب رئاسة المجلس، تم تعيين مريم المهيري كنائب رئيس، مع تأكيد منصبها كمدير عام رسميًا. كما تم تأكيد سامية بوعزة في منصب الرئيس التنفيذي.

وأوضحت IHC أن هذه التعيينات القيادية تهدف إلى ضمان الاستمرارية والانضباط في التنفيذ بينما تتقدم 2PointZero في مهمتها كشركة استثمارية مدرجة.

يشمل مجلس الإدارة قيادات من القطاع العام، وخبرة استثمارية، وإشرافًا تشغيليًا. من بين الأعضاء: محمد حسن السويدي، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة ADQ؛ مريم عيد المهيري؛ محمد سمار أجلاقين؛ صوفيا لاسكي؛ سيد بصر شويب؛ ريتشارد جيرسون؛ وبوعزة.

وأشارت IHC إلى أن هيكل المجلس يوفر الرقابة الحوكمية والتوجيه الاستراتيجي مع انتقال المجموعة إلى مرحلتها التشغيلية التالية.