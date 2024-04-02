“تسلا” تعاني من أول انخفاض في معدل المبيعات السنوي منذ 2020

أعلنت شركة تسلا في بيان صحفي يوم الثلاثاء أنها قدمت أكثر من 386,810 سيارة كهربائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وهو رقم أقل بكثير من متوسط تقديرات المحللين التي بلغت 449,080 سيارة، مما يمثل أدنى مستوى لعمليات التسليم على الإطلاق. وقد شهدت أسهم الشركة انخفاضًا بنسبة 5.5% إلى 165.54 دولار في الساعة 9:33 صباحًا بتوقيت نيويورك، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 33% منذ بداية العام الحالي.

وقد خفضت وول ستريت بسرعة توقعاتها لعمليات التسليم الفصلية للشركة، التي يقع مقرها في أوستن، مع اقتراب نهاية الربع الأول، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أقل من 422,875 سيارة تم تسليمها في العام الماضي.

أشارت الشركة إلى بعض التحديات التي تواجه إنتاج نسختها المطورة من طراز “موديل 3” كعامل رئيسي في انخفاض حجم التسليمات، بالإضافة إلى “تأثير تحويلات الشحن نتيجة للصراع في البحر الأحمر” والحريق المتعمد في مصنعها في برلين.

ومن بين المصادر المقلقة للشركة هو طلب المستهلكين، حيث أثرت أسعار الفائدة المرتفعة على بعض المشترين، وحذرت “تسلا” المستثمرين من أنها تواجه “موجة نمو بين موجتين”.

في شهر فبراير، نشر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك تغريدة تحدث فيها عن تأثير موسمية شراء السيارات، مع إعلان حافز بقيمة 1000 دولار، كما بدأت الشركة تجربة الإعلانات وزادت جهودها لتعريف المستهلكين بطرازاتها.

ورغم عدم تقسيم الشركة لمبيعاتها الربعية حسب المنطقة، إلا أن الولايات المتحدة والصين تظلان أكبر أسواقها.

الشركة تصنع طرازات “S” و “X” و “3” و “Y” في فريمونت، كاليفورنيا، و “3” و “Y” في شنغهاي، بالإضافة إلى إنتاج طراز “Y” في مصانعها في أوستن وخارج برلين. وقد شكلت سيارة “موديل Y” الرياضية متعددة الاستخدامات وسيارة “موديل 3” السيدان 96% من عمليات التسليم في الربع الأخير.

وقد قامت الشركة بتوسيع مجموعة طرازاتها في نهاية العام الماضي من خلال إطلاق شاحنة “سايبر تراك” المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في الولايات المتحدة، دون الكشف عن العدد الفعلي للشاحنات التي تم إنتاجها وتسليمها.

وعلى الرغم من التحديات، تمكنت “تسلا” من استعادة لقبها كأكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم بعد أن تفوقت عليها شركة “بي واي دي” الصينية في نهاية العام الماضي، حيث باعت الأخيرة 300,114 سيارة كهربائية في الربع الأول من العام، ليصل إجمالي مبيعات الشركة الصينية من السيارات إلى 626,263 سيارة خلال هذه الفترة.