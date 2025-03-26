“تسلا” تدشن أعمالها في السعودية 10 أبريل

عتزم شركة “تسلا” إطلاق أعمالها في السعودية الشهر المقبل، بحسب دعوة لحضور فعالية الإطلاق منشورة على موقعها الإلكتروني.

ذكر المنشور أن الفعالية التي ستستضيفها الرياض في العاشر من أبريل ستتضمن عرضاً لتشكيلة من منتجات وسيارات الشركة التي تعمل بالطاقة الشمسية مدعومةً بالبطاريات.

إلى جانب عرض “تسلا” لأحدث المستجدات في التاكسي ذاتي القيادة والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

يتزامن الإطلاق في المملكة مع تراجع مبيعات “تسلا” للشهر العاشر خلال الأشهر الـ12 الماضية في أوروبا، في ظل تداعيات سياسات ماسك وتأخيرات في تحديث أهم طراز لدى الشركة.

كما أظهرت بيانات “رابطة مصنعي السيارات الأوروبية” أن “تسلا” سجلت 16888 سيارة جديدة في فبراير، بانخفاض 40% مقارنةً بالعام الماضي.

أما في أول شهرين من 2025، فقد تراجعت مبيعاتها بنسبة 43%، مقارنةً بزيادة نسبتها 31% في تسجيلات السيارات الكهربائية على مستوى السوق الأوروبية.

ولدى “المملكة القابضة”، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة حصة فيها، شراكة استراتيجية مع ماسك باستثمار حوالي 3 مليارات ريال في شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي” (xAI) بالإضافة إلى استثماراتها في منصة “إكس”