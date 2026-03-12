تمت ترقية أوغوستينو سفير إلى منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار للمجموعة في مجموعة الزاهد، حيث سيتولى الإشراف على مكتب العائلة للاستثمار، وإدارة الاستثمارات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وإدارة الأصول، واستراتيجية المجموعة، إضافة إلى قطاع العقارات.

ويمتلك سفير أكثر من عقدين من الخبرة في مجالات الاستثمار المؤسسي والتمويل، حيث أدار بنجاح صفقات بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شملت قطاعات الأسهم الخاصة، والعقارات، والضيافة، والرعاية الصحية، والتعليم، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والقطاع الصناعي.

وتشمل خبراته الاستثمارات المباشرة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة هيكلة الشركات، والاستشارات الاستراتيجية، ما جعله من القادة الموثوقين في دفع عجلة النمو المستدام وخلق القيمة.

وفي منصبه الجديد، سيشرف على تخصيص رأس المال، وحوكمة الاستثمارات، والتوجه الاستراتيجي على مستوى المجموعة، بما يضمن استمرار مجموعة الزاهد في توسيع محفظتها الاستثمارية بدقة وتميز. وتعكس هذه الترقية السجل الحافل لسفير في استراتيجيات الاستثمار وإدارة الأصول وتطوير الشركات.