تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم الخليجية فى ختام التعاملات

تراجعت مؤشرات الأسهم الخليجية فى ختام تعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، حيث أقفل سوق دبي المالي منخفضا بنسبة 0.16 % عند مستوى 2513 نقطة رغم ارتفاعه صباحا، وبتداولات قليلة بلغت قيمتها الإجمالية 76 مليون درهم، وأقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضا بنسبة 0.2 % عند 4975 نقطة، وبتداولات ضعيفة بلغت قيمتها الإجمالية 77 مليون درهم، وأنهى مؤشر السوق السعودي على تراجع بنسبة 0.8 % عند 8384 نقطة (- 65 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.5 مليار ريال.

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