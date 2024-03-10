تراجع أرباح “أرامكو” السعودية 24.7% في 2023

تراجعت أرباح أرامكو السعودية بنسبة 24.71% خلال عام 2023 إلى 454.76 مليار ريال، لتكون بذلك دون التوقعات بشكلٍ طفيف. في حين هبطت إيرادات الشركة بنسبة 17.6% لتناهز 1.65 تريليون ريال.

كان متوسط توقعات المحللين الذين تتبعهم بلومبرغ أشار إلى تراجع إيرادات الشركة 18.6% خلال 2023 إلى 1.84 تريليون ريال. كما توقعوا تراجع صافي الأرباح 24.5% إلى 455.8 مليار ريال. وأن تصل ربحية السهم إلى 1.9 ريال.

تضخ السعودية إلى السوق حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً، بموجب اتفاق “أوبك+”. وتتوقع “إس آند بي غلوبال كومودتي إنسايتس” أن يتجه أعضاء التحالف لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2024، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار بسوق الخام ودعم الأسعار لمجابهة زيادة الإنتاج من خارج دول التحالف.

أقفل سعر خام برنت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند 82.68 دولار للبرميل. واستقرت أسعار النفط قرب مستوى 80 دولاراً للبرميل، وتتحرك بنطاق ضيق منذ بداية العام الحالي، حيث قوبل تمديد تخفيضات “أوبك+” والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، بعوامل معاكسة تتمثل في زيادة العرض من المنتجين خارج المنظمة بما في ذلك الولايات المتحدة، فضلاً عن المخاوف المستمرة بشأن النمو في الصين.

وأعلنت أرامكو، في إفصاح اليوم، عن توزيعات أساسية على المساهمين عن الربع الرابع بنحو 76.1 مليار ريال، بما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

كما أعلنت الشركة عن ثالث توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية، واقع 40.4 مليار ريال. ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات الفصلية 116.5 مليار ريال، بما يرفع توزيعات عام 2023 بأكمله إلى 410 مليارات ريال.