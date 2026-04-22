تدعم Saudi Venture Capital صندوق Growth Catalyst لتعزيز نمو الشركات المتوسطة

أعلنت الشركة Saudi Venture Capital عن استثمارها في صندوق Growth Catalyst Fund، في خطوة تعكس استمرار الجهود لتوسيع نشاط الأسهم الخاصة في شريحة الشركات المتوسطة في المملكة العربية السعودية.

وسيستهدف الصندوق، الذي تديره شركة Growth Catalyst Investment Co.، الشركات في مرحلة النمو في مختلف أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع بإمكانات توسع قوية وأهمية استراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسرّع فيه المملكة جهودها لتنويع اقتصادها في إطار Vision 2030، مع تزايد الطلب على رأس المال من قبل الشركات التي تسعى إلى التوسع والتحول إلى منافسين إقليميين وعالميين.

ويهدف صندوق Growth Catalyst إلى سد هذه الفجوة من خلال الجمع بين الدعم المالي والخبرة التشغيلية لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية.

وقالت نورة السرحان، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة الاستثمار في SVC: “إن الاستثمار في صندوق Growth Catalyst يعكس الدور المستمر لـ SVC في تعميق سوق الأسهم الخاصة في المملكة، لا سيما في مرحلة النمو التي تشهد طلباً متزايداً من الشركات القابلة للتوسع.”

وأضافت السرحان: “إن تمكين مديري الصناديق من استهداف هذه الشريحة يسرّع من تطوير الشركات الوطنية القادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع التحول الاقتصادي المستمر في المملكة ضمن رؤية 2030.”

وسيركز الصندوق على قطاعات تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات، مستهدفاً الشركات ذات إمكانات النمو العالية والقدرات الابتكارية.

وتسعى شركة Growth Catalyst Investment Co.، التي تأسست في عام 2024، إلى توجيه الصندوق لدعم الشركات التي يقودها المؤسسون في مرحلة حاسمة من التوسع.

وقال تركي الديّل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Growth Catalyst Investment Co.: “يسعدنا أن نتعاون مع SVC كمستثمر رئيسي في صندوق Growth Catalyst.”

وأضاف الديّل: “بدعم SVC، نحن في موقع قوي لتسريع مهمتنا في بناء الجيل القادم من الشركات السعودية الرائدة.”

وتُعد SVC، التابعة لـ SME Bank ضمن National Development Fund، قد أُسست في عام 2018 بهدف تحفيز التمويل عبر منظومة الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بدءاً من المراحل المبكرة وحتى الشركات التي تسبق الطرح العام الأولي.