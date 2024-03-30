تحالف يضم “مبادلة” و”أبوظبي للاستثمار” يشتري حصة في “نيولاند” بـ8.3 مليار دولار

وافقت شركة “داليان واندا غروب” (Dalian Wanda Group Co) على التخلي عن حصتها المسيطرة في وحدة مراكز التسوق التابعة لها، في صفقة بقيمة 60 مليار يوان (8.3 مليار دولار)، تنفيذاً لاتفاق عُقد في ديسمبر لإعادة هيكلة “زوهاي واندا” (Zhuhai Wanda).

تقرر أن تستحوذ شركات استثمار بقيادة “بي إيه جي” (PAG) على حصة مجمعة نسبتها 60% في “نيولاند كوميرشال مانجمنت” (Newland Commercial Management)، وهي شركة قابضة تأسست حديثاً وتابعة لشركة “زوهاي واندا كوميرشال مانجمنت غروب” (.Zhuhai Wanda Commercial Management Group Co)، وفقاً لبيان صادر اليوم السبت. وسوف تستحوذ شركة “داليان واندا كوميرشال مانجمنت غروب” (Dalian Wanda Commercial Management Group Co) على نسبة الـ40% المتبقية.

قال ديفيد وونغ، الشريك في “بي إيه جي” والرئيس المشارك للأسهم الخاصة، في البيان، إن الصفقة “تعكس التوقعات والاعتراف بإمكانات النمو طويلة المدى لـ”نيولاند” من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين”. تضم قائمة المستثمرين الآخرين كلاً من “سيتيك كابيتال” (CITIC Capital)، وصناديق تديرها شركة “آريس مانجمنت” (Ares Management)، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار.