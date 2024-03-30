تحالف يضم “مبادلة” و”أبوظبي للاستثمار” يشتري حصة في “نيولاند” بـ8.3 مليار دولار

وافقت شركة “داليان واندا غروب” (Dalian Wanda Group Co) على التخلي عن حصتها المسيطرة في وحدة مراكز التسوق التابعة لها، في صفقة بقيمة 60 مليار يوان (8.3 مليار دولار)، تنفيذاً لاتفاق عُقد في ديسمبر لإعادة هيكلة “زوهاي واندا” (Zhuhai Wanda).
تقرر أن تستحوذ شركات استثمار بقيادة “بي إيه جي” (PAG) على حصة مجمعة نسبتها 60% في “نيولاند كوميرشال مانجمنت” (Newland Commercial Management)، وهي شركة قابضة تأسست حديثاً وتابعة لشركة “زوهاي واندا كوميرشال مانجمنت غروب” (.Zhuhai Wanda Commercial Management Group Co)، وفقاً لبيان صادر اليوم السبت. وسوف تستحوذ شركة “داليان واندا كوميرشال مانجمنت غروب” (Dalian Wanda Commercial Management Group Co) على نسبة الـ40% المتبقية.
قال ديفيد وونغ، الشريك في “بي إيه جي” والرئيس المشارك للأسهم الخاصة، في البيان، إن الصفقة “تعكس التوقعات والاعتراف بإمكانات النمو طويلة المدى لـ”نيولاند” من قبل المستثمرين المؤسسيين العالميين”. تضم قائمة المستثمرين الآخرين كلاً من “سيتيك كابيتال” (CITIC Capital)، وصناديق تديرها شركة “آريس مانجمنت” (Ares Management)، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار.
وفقاً للبيان، سوف يسهّل هذا الاستثمار تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بشكل مستقل عن الشركة الأم السابقة لـ”نيولاند”، ويوفر حوافز أفضل لإدارتها، ويدعم التحسين التشغيلي المستمر.
أضاف البيان أن الشركة تدير 496 مركز تسوق واسع النطاق في 230 مدينة في جميع أنحاء الصين، تبلغ مساحتها الأرضية 70 مليون متر مربع خاضعة للإدارة.
تخلى مؤسس الشركة الملياردير وانغ جيان لين عن حصته المسيطرة على شركة “زوهاي واندا” في ديسمبر الماضي كجزء من اتفاق تاريخي لتجنب سداد مستحقات المستثمرين قبل الاكتتاب العام.
بموجب شروط الاستثمارات الأصلية، وافقت “واندا” على سداد 30 مليار يوان (4.2 مليار دولار) للمستثمرين بالإضافة إلى الفائدة إذا لم تتمكن “زوهاي واندا” من استكمال طرحها العام الأولي بحلول نهاية عام 2023.
بحلول هذا الموعد النهائي دون أي اكتتاب بعد، تم اقتراح اتفاقية جديدة حيث تخلى وانغ بموجبها عن الحصة المسيطرة وحصل المستثمرون قبل الاكتتاب العام على حصة أكبر نسبتها الإجمالية 60%.
تضم قائمة المستثمرين قبل الاكتتاب العام كلاً من “بي إيه جي”، التي استثمرت 2.8 مليار دولار، و”آنت غروب” (Ant Group Co)، و”سيتيك سيكيوريتيز” (.Citic Securities Co)، و”تينسنت هولدينغز” (Tencent Holdings Ltd).
أفادت وكالة الأنباء “كايليان”، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصفقة التي أُعلن عنها اليوم السبت لا تتضمن أحكاماً خاصة بالأرباح، ولم يطلب المستثمرون تاريخ إدراج من “واندا” فيما يتعلق بأعمال تشغيل مراكز التسوق.
كانت “واندا” تعتبر يوماً ما واحدة من الشركات الصينية القليلة المصدِرة عالية الجودة في سوق السندات دون الدرجة الاستثمارية، وذلك نتيجة تركيزها على العقارات التجارية بالإضافة إلى أعمال إدارة العقارات ذات الأصول الخفيفة. تعرضت المجموعة لضغوط بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض، وشن بكين حملة على قطاع العقارات.