تحالف مصري سعودي كويتي يخطط لإنشاء فندق باستثمارات 3 مليارات جنيه

يعتزم بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، إنشاء فندق خمس نجوم في الجيزة بالشراكة مع مستثمرين سعوديين وكويتيين، باستثمارات تبلغ حوالي 3 مليارات جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم ذكر اسمه.

المسؤول أضاف لـ”الشرق” أن الفندق يُقام على مساحة 7520 متراً مربعاً أمام المتحف المصري الكبير، ويطل على الأهرامات.

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون يوم 3 يوليو المُقبل.

يأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية من 230 ‏ألف غرفة حالياً إلى نحو 500 ألف وحدة بحلول 2028.

سجل عدد السائحين القادمين إلى مصر مستوى تاريخياً في 2024، بحسب منظمة السياحة العالمية وبيانات مجلس الوزراء المصري، إذ ارتفعت أعداد السائحين بنحو 5% على أساس سنوي، لتسجل 15.7 مليون سائح العام الماضي مقارنةً بـ14.9 مليون سائح في 2023.

يُذكر أن القاهرة تستهدف مضاعفة عدد السائحين خلال ثلاثة أعوام لجذب 30 مليون سائح سنوياً.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الفنادق في مصر إلى 1510 فنادق بنهاية 2024، وفق تقرير صادر في نوفمبر الماضي من “فيتش سولوشنز” ‏التابعة لمؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، على أن يصل عدد الفنادق إلى 1800 منشأة بحلول .2028

بحسب المسؤول، فإن الفندق ستتولى إنشاءه شركة مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية المملوكة بالكامل لبنك مصر، وسيتم البدء في إنشائه خلال الربع الأخير من العام الجاري.