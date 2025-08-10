“تحالف بقيادة ‘CIB’ مصر يستحوذ على أغلبية شركة ‘بي للاستثمار في الرعاية الصحية

يعتزم تحالف استثماري يقوده البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة “بي للاستثمار في الرعاية الصحية” (B Healthcare Investments)، التابعة لشركة “بي إنفستمنتس القابضة” المدرجة في بورصة مصر، عبر ضخ نحو 500 مليون جنيه في زيادة رأسمال الشركة، وفق مصدرين مطلعين تحدثا لـ”الشرق”، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما لعدم التصريح لهما بالحديث للإعلام.

ويضم التحالف كلا من “التجاري الدولي مصر”، و”البركة مصر”، إلى جانب شركتي “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة”.

وبحسب المصدرين، فإن هيكل الملكية المرتقب بعد إتمام الصفقة سيكون على النحو التالي: يستحوذ “التجاري الدولي مصر” على حوالي 25% من رأسمال “بي للرعاية الصحية” بقيمة 250 مليون جنيه، بينما يستحوذ بنك “البركة مصر” على 5% بقيمة 50 مليون جنيه. وستوزع نسبة 20% بالتساوي بين “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة” بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه.

أما الحصة المتبقية فستُوزع بواقع 25% لشركة “بي إنفستمنتس القابضة”، والباقي لصالح صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية التابع لصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى أحد المستثمرين.

تأسست شركة “بي للاستثمار في الرعاية الصحية” في عام 2021 لتكون الذراع الاستثمارية المتخصصة لشركة “بي إنفستمنتس” في مجال الرعاية الصحية، مع تركيز أولي على الاستثمار في مجالات الخصوبة، الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل.

وتملك شركة مملوكة لعائلة ساويرس، يترأسها أنسي نجيب ساويرس، حصة تقارب ربع رأس مال “بي إنفستمنتس”، المالكة للشركة محل الاستحواذ المرتقب.

وأشار المصدران إلى أن حصيلة زيادة رأس المال حال إتمام الصفقة ستُستخدم في تنفيذ استحواذات جديدة ضمن قطاع الرعاية الصحية المتخصصة، في ظل تسارع وتيرة الاستثمارات في القطاع بمصر.

وكان وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، قد أكد في وقت سابق من العام الجاري أن الحكومة تضع قطاع الرعاية الصحية ضمن أولوياتها للاستثمار خلال السنوات العشر المقبلة، مع تقديم حزمة من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، تشمل إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، بالإضافة إلى “الرخصة الذهبية” لتسهيل الإجراءات وجذب المستثمرين.