تجميد أصول “جيه بي مورغان” في روسيا بموجب مطالبة بـ440 مليون دولار

قضت محكمة في سانت بطرسبرغ بتجميد أصول “جيه بي مورغان تشيس” في روسيا لحين النظر في دعوى قضائية مرفوعة من ثاني أكبر بنك في البلاد تستهدف استرداد حوالي 440 مليون دولار.

“في تي بي بنك” (VTB Bank PJSC) رفع دعوى ضد “جيه بي مورغان” والشركات التابعة له أمام محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد في 17 أبريل، وفقاً لقاعدة بيانات المحكمة. على الرغم من أن وثائق المحكمة لم توضح بالتفصيل الأساس الرئيسي المقامة عليه الدعوى، إلا أنها قالت إن “في تي بي” طلب إجراءات مؤقتة لأن المدعى عليهم “يتخذون إجراءات لسحب أصولهم” من روسيا، بينما سعى البنك الذي تمتلكه الدولة لاسترداد حوالي 440 مليون دولار من “جيه بي مورغان”.

وافقت المحكمة على تجميد الأموال في حسابات “جيه بي مورغان” في روسيا، وحصته في بنك روسي تابع له، وحقوق ملكية متعلقة ببعض العلامات التجارية. تحددت الجلسة المقبلة في القضية يوم 17 يوليو المقبل.

رفض “جيه بي مورغان” التعليق. ولم يرد “في تي بي” على الفور على طلب للتعليق.

اتخذت روسيا إجراءات انتقامية ضد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب الحرب في أوكرانيا من خلال تقييد وصول الشركات من الدول غير الصديقة إلى الأصول التي تمتلكها محلياً.

حذر “جيه بي مورغان” سابقاً من أنه يواجه “بالفعل دعاوى قضائية فعلية وتهديدات بالتقاضي في روسيا تسعى للحصول على مدفوعات مقابل معاملات لا تستطيع الشركة القيام بها، وهي معفاة من الدفع بموجب التعاقدات، وفق قوانين العقوبات ذات الصلة”. قال البنك إن الأصول التي يمتلكها في روسيا قد تتعرض للمصادرة نتيجة لذلك.